En San Vicente, jefes comunales del PJ y dirigentes del Frente Renovador jugaron un partido con Sergio Massa como espectador, el equipo peronista goleó 4-1. Luego hubo asado en la Quinta de Perón, en una jornada atravesada por el armado electoral.

En una escena que combinó deporte, política y señales hacia el futuro, intendentes del peronismo bonaerense y dirigentes del Frente Renovador protagonizaron este domingo un partido de fútbol en el Estadio Ciudad de San Vicente, con la presencia de Sergio Massa como espectador destacado.



El encuentro enfrentó a un equipo de jefes comunales del PJ, encabezado por Federico Otermín, contra un combinado del massismo que reunió a dirigentes de peso territorial. El resultado fue contundente: victoria 4-1 para los intendentes peronistas, con dos goles de Otermín como figura de la jornada.

El equipo del PJ contó además con la participación de Nicolás Mantegazza -anfitrión del encuentro-, Federico Achával, Gastón Granados, Gustavo Menéndez y Julián Álvarez, en una formación que reunió a varios intendentes con proyección dentro del esquema bonaerense y que alistó a exjugadores como Sebastián Torrico y Mariano Campodónico. También formó parte del plantel nuestro vecino y actual entrenador de Estrella del Sur, Agustín Wallasch.



Del lado del Frente Renovador, el plantel incluyó al presidente del HCD local, Daniel Caraballo, Sebastián Galmarini, Juan Andreotti, Martín Marinucci, Javier Osuna, Marcos Pisano y Juan Malpelli, entre otros. La nota la dio Gonzalo Bergessio, exdelantero profesional y refuerzo estrella del massismo, quien convirtió el único tanto del equipo.

Más allá del resultado deportivo, la actividad funcionó como una postal política. Con varios de los presentes señalados como potenciales candidatos a la gobernación, el partido dejó ver un esquema de vínculos en construcción entre distintos sectores del peronismo.



Tras el pitido final, la jornada continuó con un encuentro en la Quinta de Perón de San Vicente, donde Massa compartió un asado con intendentes y dirigentes. El clima distendido no ocultó el trasfondo: la necesidad de ordenar al peronismo bonaerense y comenzar a delinear estrategias de cara al próximo turno electoral.

El armado de ambos equipos también reflejó ese mapa. En el Frente Renovador, además de los nombres más conocidos, se sumaron dirigentes locales y referentes territoriales, mientras que el PJ alineó a intendentes con peso propio en la Primera y Tercera sección electoral.

“Con Nicolás Russo como DT y Sergio Massa de mánager general, no faltó conducción ni estrategia. Un partidazo de domingo que terminó como corresponde: gran diálogo, buen asado, unión y en un lugar con historia; la Quinta de Perón en San Vicente. En la cancha se juega un partido… y afuera también ¡se viene el más importante!”, expresó Caraballo luego del encuentro en donde le tocó hacer las veces de arquero.



Fuente: La Tecla

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