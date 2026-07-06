El integrante de Vecinalismo por Brandsen habló tras la reunión que mantuvo el espacio con Fernando Raitelli y propuso avanzar en un pedido conjunto al gobernador Axel Kicillof para obtener una respuesta urgente.

El vecinalismo y Raitelli, reunidos en el despacho municipal.

El representante de Vecinalismo por Brandsen, Marcos Herensperger, se refirió a las gestiones que impulsan junto al Municipio para encontrar una solución definitiva al funcionamiento de la planta depuradora del barrio Infanta Isabel, una problemática que mantiene en alerta a los vecinos y que, según advirtió, «ya nos está complicando la vida y nos la va a complicar aún más».

En diálogo con Grassi.com (Estación Radio), Herensperger destacó el encuentro mantenido con el intendente Fernando Raitelli y aseguró que el objetivo principal es dejar de lado las diferencias partidarias para avanzar en un reclamo conjunto ante la Provincia.

«Hoy la situación es crítica, entonces no amerita más la discusión de quién fue o quién no fue responsable. La única forma de poner paños fríos es encolumnarnos detrás de esta problemática y respaldar al intendente para encontrar una solución», afirmó.

Desde el espacio vecinalista propusieron convocar a todos los sectores políticos e instituciones intermedias del distrito para acompañar un pedido de audiencia con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con el fin de exponer la gravedad de la situación y gestionar una respuesta inmediata.

«Tenemos que dejar de buscar culpables y buscar una solución rápida. La planta tiene que volver a funcionar. Hoy la prioridad es ponerla en marcha y después pensar en un proyecto más ambicioso para su ampliación», señaló.

Herensperger remarcó que el jefe comunal recibió favorablemente la iniciativa y se mostró dispuesto a avanzar con las gestiones. «El intendente vio con buenos ojos esta postura de buscar un apoyo para acompañarlo y dijo que íbamos a ir para adelante con esta idea», indicó.

Asimismo, consideró que es necesario que la problemática llegue directamente al despacho del gobernador. «Hay que ir al hueso, al gobernador. No queda otra. Hay que hacerle saber lo que está pasando en Brandsen y agotar todas las instancias políticas», expresó.

El dirigente también advirtió sobre las consecuencias ambientales y sanitarias que podría generar la situación si no se actúa con rapidez. «Esto ya ronda lo social porque nos está complicando la vida. Si empieza a afectar a todos, no va a quedar un solo vecino de Brandsen que no quiera ir a tocarle la puerta al gobernador», sostuvo.

Finalmente, Herensperger insistió en la necesidad de lograr consensos entre todos los sectores políticos. «Todos los espacios deberían alinearse con esta buena intención. Después se podrá discutir quién se equivocó, pero hoy hay que resolver el problema», concluyó.

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