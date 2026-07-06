El presidente de la Unión Vecinal Infanta Isabel aseguró que la situación sanitaria se agravó en los últimos años, reclamó respuestas concretas al Municipio y cuestionó las discusiones políticas en torno al problema.

El presidente de la Unión Vecinal del barrio Infanta Isabel, Diego Zabala, volvió a expresar la preocupación de los vecinos por el crítico estado de la planta depuradora de líquidos cloacales y reclamó medidas urgentes para solucionar una problemática que, según afirmó, se ha agravado con el paso del tiempo.

Tras la reunión mantenida días atrás con concejales y representantes de distintos espacios políticos, el dirigente vecinal explicó que el encuentro sirvió para consensuar la presentación de un pedido de informes al Departamento Ejecutivo, aunque reconoció que los vecinos esperaban respuestas más concretas.

Ante la consulta en Grassi.com (Estación Radio) de si se mostró satisfecho, dijo: “No. Conforme hubiera estado si me dicen que mañana se empieza a trabajar o que ya están trabajando en algo. Seguimos charlando y debatiendo, pero no se ha hecho nada”.

Zabala detalló que durante la reunión se analizaron distintas alternativas, desde la realización de manifestaciones y cortes de calles hasta la recolección de firmas para elevar reclamos a las autoridades provinciales y nacionales. Sin embargo, finalmente se acordó avanzar con un pedido de informes en el Concejo Deliberante para conocer el estado real de la planta.

“Todos sabemos que la planta no está andando, pero no sabemos qué es lo que no funciona: si son los motores, el tablero o qué parte es la que está rota”, sostuvo.

El dirigente vecinal también confirmó que continúa en pie la idea de impulsar un petitorio respaldado por instituciones y sectores políticos, aunque aclaró que aguardarán la respuesta oficial antes de definir los próximos pasos.

Respecto de la propuesta de conformar una mesa intersectorial para abordar la problemática, consideró que puede ser una herramienta positiva, aunque tardía. “Todo lo que se pueda hacer no está perdido”, señaló.

Un momento de la reunión.

“NO SE PUEDE ESTAR DEL OLOR DENTRO DE LAS CASAS”

Durante la entrevista, Zabala describió la difícil situación que atraviesan los vecinos a diario debido a los olores y los inconvenientes generados por el mal funcionamiento del sistema cloacal. “Ahora, a esta hora, tengo trapos de piso y cartones en las rejillas porque no se puede estar del olor que hay dentro de la casa. No funciona nada”, expresó.

Además, aseguró que la situación sanitaria es cada vez más grave. “Hay gente que tiene materia fecal dentro de los patios de las casas. Es totalmente insalubre”, afirmó.

En ese sentido, consideró que el deterioro de la planta fue progresivo y que el problema se profundizó con el paso de las distintas gestiones municipales. “En algunos momentos funcionó mejor y en otros peor, pero yo nunca tuve el olor que tengo ahora. Antes podía ser un día o unas horas; ahora es permanente, todos los días”, indicó.

“SI SEGUIMOS HACIENDO CIRCO NO VAMOS A LLEGAR A NINGÚN LADO”

Zabala también cuestionó las declaraciones cruzadas entre dirigentes y exfuncionarios respecto de la responsabilidad por el estado de la planta depuradora. “Escucho que unos dicen que la dejaron impecable y otros que funcionaba hasta determinado año. Nadie se pone de acuerdo en lo que dicen. El tema es que los vecinos cada vez estamos peor”, remarcó.

Finalmente, pidió dejar de lado las disputas políticas y concentrar los esfuerzos en resolver el problema que afecta a cientos de familias. “Hoy explotó. Se puede decir que no anda nada. Si no reconocemos el problema y seguimos peleando por cuestiones políticas, vamos a seguir haciendo circo y no vamos a llegar a ningún lado”, concluyó.

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