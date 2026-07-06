El secretario de Salud habló sobre el convenio que convertirá al nosocomio local en Hospital Escuela. Permitirá desarrollar residencias médicas, ampliar la formación de profesionales y fortalecer el sistema sanitario.

El Hospital Municipal Francisco Caram dio un paso trascendental en su historia al iniciar el proceso para convertirse en un Hospital Escuela, una iniciativa que busca fortalecer la formación de profesionales de la salud y mejorar la calidad de atención en el distrito.

En diálogo con el programa Grassi.com (Estación Radio), el secretario de Salud de Brandsen, Dr. Franco Servat, brindó detalles sobre el convenio firmado con la Escuela de Gobierno en Salud «Floreal Ferrara», dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

«Estamos hoy en un proceso de acreditación como Hospital Escuela. Después de distintas reuniones y de analizar nuestras estructuras, se nos ofreció avanzar con este proyecto en nuestro Distrito», explicó el funcionario, al tiempo que destacó que el proyecto comenzó a gestarse en febrero a partir de distintas reuniones y trabajos conjuntos con las autoridades provinciales.

Servat aclaró que la iniciativa no se limita únicamente a la formación de médicos residentes.«Hay otras tecnicaturas y un montón de actividades en salud que tienen que ver con enfermería, diagnóstico por imágenes, laboratorios y nutrición, entre otras cuestiones», señaló.

El secretario de Salud remarcó que el objetivo es generar una estructura institucional que permita el desarrollo de programas de docencia e investigación. Para ello, se conformarán organismos internos específicos, entre ellos un Consejo de Docencia e Investigación que tendrá la responsabilidad de evaluar la calidad académica y coordinar las acciones de formación.

MÁS CAPACITACIÓN Y MEJOR ATENCIÓN

Al ser consultado sobre los beneficios concretos que tendrá el Hospital, Servat consideró que el principal aporte será la capacitación permanente de los equipos de salud. «La educación permanente nos ordena a continuar estudiando, a organizarnos y a normatizar los servicios. Esto forma parte de las buenas prácticas», sostuvo.

Además, aseguró que el proyecto permitirá posicionar a Brandsen como un centro de referencia en la formación sanitaria.«Nos califica dentro de los municipios como un lugar importante para formarnos y para continuar aportando calidad prestacional y profesionales a la comunidad y a la provincia», afirmó.

El funcionario también destacó el nivel de preparación del personal que actualmente se desempeña en el sistema de salud local. «Hay médicos y personal que trabajan en el hospital que son docentes universitarios y que también han participado en investigación. Eso es muy importante para el desarrollo de este proyecto», expresó.

FORMACIÓN SUPERVISADA

En relación con el funcionamiento de las futuras residencias, Servat explicó que los profesionales que se incorporen al Hospital estarán permanentemente acompañados por especialistas acreditados.«El residente primero se recibe como médico y después realiza su especialidad. En ese recorrido tendrá un docente guía que supervisará cada uno de sus pasos», indicó.

Asimismo, señaló que la implementación del Hospital Escuela será gradual y dependerá de las especialidades que finalmente sean aprobadas.«Una vez que se analice y nos indiquen en qué especialidades se podrá trabajar, sabremos qué cantidad de médicos residentes podrán incorporarse. Pero en principio estarán en relación con nosotros, supervisados y trabajando en conjunto con la Escuela de Gobierno y el área de Docencia e Investigación del Hospital», detalló.

Finalmente, Servat destacó que la propuesta cuenta con un amplio respaldo de los trabajadores de la salud del Distrito. «Hubo una gran colaboración y un gran interés por parte de toda la comunidad de salud. Cuando esas condiciones están dadas, la Escuela de Gobierno entiende que existen las capacidades locales necesarias para avanzar en este tipo de proyectos», manifestó.

ESCUCHÁ LA NOTA

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp