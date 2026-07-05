La convocatoria lanzada por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires busca acercar a los jóvenes estudiantes al mundo industrial a partir de la generación de soluciones novedosas a problemas que observan en sus comunidades. El año pasado, el certámen convocó a 120 escuelas que presentaron 229 proyectos de los cuales tres fueron los ganadores.

La Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA) invita a la comunidad escolar a participar del concurso “Innovación Tecnológica Sustentable Bonaerense 2026”. La propuesta está dirigida a alumnos de escuelas técnicas de la provincia que estén cursando los dos últimos años del ciclo lectivo. La participación se realiza a través de grupos de dos estudiantes como mínimo y cuatro como máximo. La consigna que deben cumplir es la presentación de un proyecto que proponga una solución a una problemática de su comunidad la cual tiene que ser innovadora, tecnológica y sustentable.

No hay límite de proyectos por escuela ni curso y un mismo docente puede ser el tutor de uno o más equipos. Los ganadores recibirán equipamiento para la escuela que incluye, según el lugar en el podio, una impresora 3D, kits de robótica, materiales para la institución y formación para docentes y alumnos.

El 16 de agosto cierra la inscripción al concurso y el 7 de septiembre se darán a conocer los equipos finalistas. Durante el evento “Somos Industria” organizado por UIPBA, un jurado integrado por personalidades destacadas del ámbito industrial y educativo escucharán la exposición de los 8 equipos finalistas y elegirán los 3 proyectos ganadores.

La entidad que agrupa a los industriales bonaerenses ya ha lanzado el concurso en 43 partidos de Buenos Aires. Hasta el momento, participaron 2.600 estudiantes, 120 docentes y 74 escuelas. La presentación del concurso se realizó en distintos puntos del territorio provincial entre los que destacan la Unión Industrial de Almirante Brown, Chascomús y la Unión Industrial de Escobar y Gran La Plata, entre otros.

La convocatoria sigue abierta y representa una gran oportunidad para que los jóvenes de la provincia puedan aportar sus soluciones creativas a los problemas del día a día.

Consejos para una presentación exitosa

La UIPBA define el proyecto ideal como aquel que es innovador, sustentable y tiene un impacto social positivo. La innovación no significa necesariamente inventar algo que nunca existió sino crear o mejorar una solución que genere valor. Esta puede ser un producto, un servicio, un proceso o la mejora de algo ya existente. No es innovación copiar algo sin proponer mejoras, modificar solamente el aspecto visual, proponer una idea que no tenga una aplicación práctica o una propuesta que no resuelva un problema concreto.

Una solución sustentable, por su parte, tiene que tener un impacto positivo sin comprometer recursos futuros. Este impacto puede ser ambiental (generar menos residuos, menos emisiones o disminuir el consumo de energía); social (que mejore la vida de las personas y genere bienestar) o económico (es decir que debe ser viable y sostenible en el tiempo).

Los organizadores recomiendan comenzar por la observación de la escuela, el barrio y la comunidad para detectar qué problemas requieren una solución novedosa que no se había pensado antes.

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