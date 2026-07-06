Violenta pelea en el barrio Infanta Isabel: un joven resultó herido y debió ser hospitalizado

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo y habría involucrado a entre 10 y 15 personas.

Una importante gresca se registró en la madrugada del domingo en el barrio Infanta Isabel y dejó como saldo a un joven herido que debió ser trasladado al Hospital Municipal.

Según pudo cotejar InfoBrandsen a través de distintas fuentes, el hecho se originó alrededor de las 4 de la mañana en el marco de una celebración, cuando entre 10 y 15 personas que se encontraban en el lugar comenzaron a protagonizar una violenta pelea.

El enfrentamiento se trasladó luego a la vía pública, más precisamente a la intersección de las calles Bernardo de Irigoyen e Infanta Isabel, donde, por causas que aún se intentan establecer, comenzaron los gritos y otros ruidos que alertaron a los vecinos de la zona.

Ante los llamados al servicio de emergencias, efectivos de la Policía Comunal acudieron al lugar y encontraron tendido en el suelo a un hombre de 25 años, quien presentaba diversas heridas y fue trasladado al Hospital Municipal para recibir atención médica.

Si bien no trascendió de qué manera resultó lesionada la víctima, fuentes consultadas indicaron que algunos de los involucrados portaban armas blancas, además de piedras y botellas, al momento del arribo policial. Gran parte de los participantes se dispersó al advertir la llegada de los patrulleros. Las circunstancias que desencadenaron la pelea continúan siendo materia de investigación bajo la carátula de Lesiones Leves.

NOTICIA EN DESARROLLO

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