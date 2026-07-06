Gómez: el mal tiempo no impidió los festejos por el 143º aniversario

Vecinos e instituciones locales acompañaron el cronograma oficial dispuesto por el Municipio, que incluyó un emotivo desfile y el agradecimiento del intendente Raitelli al trabajo vecinal.

En la jornada del domingo, se celebró el 143º Aniversario de Gómez y a pesar del mal clima, se llevó a cabo el calendario dispuesto por el Ejecutivo. Desde la Comuna hicieron énfasis en que se recuperó la fecha histórica de su fundación, algo que se había perdido.

El evento inició con una misa en la capilla “Nuestra Señora de Luján”, seguido del acto protocolar y el desfile institucional y tradicionalista, con la presencia del intendente Fernando Raitelli, funcionarios y concejales. También hubo lugar para la feria de artesanos y emprendedores, dispuesta alrededor del predio de la estación.

Tras la jornada, el jefe comunal agradeció a la delegada Marcela Porro “por el trabajo cotidiano que realiza; a los centros tradicionalistas, a las instituciones, a toda la comunidad educativa, a los vecinos que participaron y a todos los que hicieron posible este nuevo aniversario”.



Por último, el intendente le deseó un feliz cumpleaños a la comunidad y expresó el deseo de que “sigamos trabajando juntos para que cada localidad de Brandsen crezca, sin perder aquello que la hace única”.

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