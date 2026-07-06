Hay tiempo hasta el 10 de julio para anotarse de forma online al Ciclo de Complementación Curricular.

La Universidad de San Vicente continúa consolidando su crecimiento académico con la apertura del listado para poder anotarse para el Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Enfermería, una nueva propuesta educativa que fortalece el acceso a la educación superior y responde a la creciente demanda de formación de profesionales de la salud.

La preinscripción estará abierta hasta el 10 de julio mediante un formulario online. La cursada comenzará el sábado 8 de agosto y se desarrollará los sábados de 10 a 14, facilitando la continuidad de estudios para quienes ya se desempeñan en el ámbito sanitario.

La carrera tiene una duración de dos años y está destinada a egresados de la Tecnicatura en Enfermería que cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos contar con título terciario, certificado de carga horaria mínima de 1.900 horas, título secundario con analítico, fotocopia del DNI y una fotografía 4×4.

La apertura de la segunda cohorte reafirma la continuidad y el sostenimiento de esta política educativa impulsada por la Universidad y el Municipio. Mientras tanto, la primera camada de estudiantes ya transita la etapa final de la carrera, reflejando el compromiso institucional con la formación permanente y el fortalecimiento del sistema de salud.

Esta propuesta académica representa un paso más en el compromiso del Municipio de San Vicente y el Centro de Extensión Universitario por acercar oportunidades de formación de calidad, promoviendo el desarrollo profesional, el arraigo local y el fortalecimiento del sistema de salud.

Las consultas pueden realizarse en la sede de la Universidad, ubicada en Avenida Sarmiento esquina Presidente Illia, de lunes a viernes de 8 a 18 horas, o a través del correo sanvicentecentrouniversitario@gmail.com.

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