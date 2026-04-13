En la madrugada del domingo, un motociclista iba por Ruta 210 cuando tuvo un accidente que le pudo haber costado caro. Tras su queja, muchos respaldaron sus dichos sobre el mal estado del asfalto en la zona
Axel es un vecino que en la madrugada del domingo circulaba con su moto por Ruta 210 a la altura del barrio Las Acacias cuando tuvo un incidente que lo obligó a detener su marcha y que por suerte, no tuvo mayores consecuencias de salud.
“Agarré un pozo y casi me mato en la ruta, después te piden VTV”, reveló Axel a Comunidad InfoBrandsen, adjuntando un video en el que ve que su rodado terminó pinchado en la rueda trasera.
Tras la virazlización del video, varios usuarios que transitan por la zona respaldaron sus dichos: “No nos matamos porque sabemos donde está cada agujerito”, expresaron.
Otros catalogaron a la zona como “un desastre” y que hay que maniobrar de manera incorrecta entre carriles para no tener que agarrar los pozos, los cuales “hay que ir esquivando y adivinando”.
“Ese pozo es tremendo”, agregó una mujer, quien además dijo: “Pobre el que no lo conoce”. En tanto, otro conductor agregó que a él le pasó lo mismo y “casi me mato también”.
Por último, hubo un comentario respaldando los dichos anteriores y advirtiendo que hay otros dos pozos en la 210 viniendo para la Ciudad; uno de ellos pasando el puesto caminero “que es tremendo; y no siempre podés esquivarlos”.
Eso no lo arreglan pero fotomultas tenés como 10 de Korn a Brandsen..No tienen vergüenza..Y ahora están vacunado perros por las enfermedades d las 🐀 Pero el pasto, las zanjas tapadas y el pasto en la barrios no lo cortan, la basura no la llevan, jamás en mi vida mi tan abandonado a Brandsen..Yo viajo por todo el país y nunca encontré un pueblo tan sucio como Brandsen…No hablar el hospital que pedis turnos por tel y no se hagan en contestar…
En esos dos baches años a tras hubo dos accidentes de motos ,, lamentablemente falleció las 4 personas , obviamente en distintos años ,y fue de público conocimiento,hasta hoy a quienes les corresponde no hicieron nada