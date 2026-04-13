El encuentro contó con la presencia de profesionales, instituciones y referentes sociales, quienes avanzaron en estrategias conjuntas para el abordaje integral de situaciones de riesgo.

El pasado viernes se llevó adelante en el Museo una nueva Mesa Intersectorial de Salud Mental, un espacio de trabajo conjunto orientado al abordaje integral de situaciones de riesgo en salud mental.

Participaron profesionales de la salud, autoridades locales, medios de comunicación, referentes de clubes y representantes de distintas áreas de la comunidad, con el objetivo de fortalecer la articulación entre los distintos actores sociales durante el año.

“El eje central de trabajo para todo el 2026 será la prevención y posvención del suicidio, entendida como una problemática comunitaria que requiere un enfoque multifactorial. Por ello, se busca la participación de distintos sectores del Estado, así como de instituciones intermedias y agentes comunitarios que tienen contacto directo con las juventudes”, explicaron desde la Dirección de Salud Mental.

Se trabajó sobre la identificación de factores de riesgo, la reflexión en torno a la corresponsabilidad institucional y la construcción de estrategias de intervención comunitaria frente a situaciones complejas. Además, se desarrollaron instancias de análisis sobre casos específicos para pensar, de manera conjunta, posibles rutas de actuación y herramientas de abordaje desde una perspectiva integral y preventiva.



“La creciente participación y el compromiso de cada vez más actores de la comunidad en estos espacios reflejan la consolidación de una propuesta que continúa fortaleciéndose y ampliando”, explicaron desde la Comuna.

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