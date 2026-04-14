San Vicente avanza con mejoras en distintos puntos del distrito

Las tareas incluyen poda, limpieza de desagües, construcción de sumideros y mejoras en la iluminación pública.

El Municipio de San Vicente continúa desarrollando tareas de mantenimiento urbano y obras de infraestructura con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos en distintos barrios, a través del trabajo sostenido del área de Servicios Públicos.

En este marco, se llevaron adelante trabajos de poda correctiva sobre la calle Bolívar en San Vicente, con el fin de optimizar el alumbrado público y garantizar mayor seguridad en la vía pública.

Asimismo, en la Avenida Presidente Perón en Alejandro Korn se ejecutan obras de construcción de sumideros y tareas de desobstrucción de conductos pluviales, fundamentales para mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos e inundaciones.

En esa misma arteria, pero en San Vicente, también se avanza con trabajos de bacheo con hormigón, mejorando la circulación y el estado general de una de las principales vías del distrito.

Por otra parte, se inició la obra de iluminación sobre el Camino Real en Barrio Empalme de Alejandro Korn, donde se realiza la colocación de columnas y la instalación de nuevos equipos LED, fortaleciendo la seguridad y la accesibilidad en la zona.

Además, se desarrollan operativos de limpieza y desobstrucción de desagües en distintos puntos, como en la intersección de las calles Arcuri y Don Quijote en Alejandro Korn, acciones claves para garantizar el correcto funcionamiento del sistema pluvial.

Todas estas acciones son llevadas adelante por la Secretaría de Servicios Públicos en el marco de una política integral, orientada a consolidar una ciudad más ordenada, segura y preparada para el crecimiento. San Vicente sigue avanzando con obras concretas que mejoran el día a día de la comunidad.

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