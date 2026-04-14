Robo en el centro y a plena luz del día

Esta mañana, sobre calle Alberti, un hombre abrió la puerta de un vehículo estacionado y se llevó un bolso con dinero. Lo buscan desesperadamente.

La inseguridad -lamentablemente- no deja de sorprender y esta vez un lamentable hecho tuvo lugar este martes por la mañana en Alberti al 600 cuando un hombre se acercó a un auto que estaba estacionado y sin inmutarse, extrajo un bolso de su interior. El mismo contenía dinero y otros objetos.

El hecho se produjo en una vivienda ubicada a pocos metros de la intersección con Pueyrredón antes de las 10.15. “Necesito dar con el paradero de esta “persona”, que acaba de robarme plata del auto de mi papá y pertenecías de él”, comentó la damnificada en redes sociales, adjuntando, además, un video de una cámara de seguridad donde se ve el accionar del delincuente.

En las imágenes se ve a una persona de pelo corto con conjunto de jogging gris y zapatillas blancas que tras sacar las cosas del vehículo se fue de la zona por Pueyrredón en dirección a Las Heras; por ello no se descarta que las cámaras de otros vecinos puedan cotejar lo que hizo el susodicho tras el hurto. “Si alguien lo conoces por favor que me ayude”, finalizó la mujer.

NOTICIA EN DESARROLLO

La cuadra donde sucedió el hecho.

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