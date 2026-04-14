El dirigente peronista habló en Grassi.com, le respondió al exjefe comunal y apuntó contra el Concejo Deliberante: “Hay concejales que están más preocupados por el próximo intendente que por los problemas de la gente”.

En un extenso diálogo radial en Grassi.com (Estación Radio), Juan Carlos “Caco” Magyary, dirigente del peronismo local, dejó definiciones contundentes sobre el presente político local, atravesado por las fuertes declaraciones del exintendente Daniel Cappelletti de la semana anterior y por el proyecto del consorcio vial.

Magyary no esquivó la confrontación y respondió con dureza: “Lo que hizo Daniel fue un desastre en el municipio durante los ocho años de su gestión”. En esa línea, profundizó sus críticas al sostener que el exjefe comunal “descapitalizó el municipio”, especialmente en lo referido al parque de maquinaria: “Cuando vos desarmás un esquema de trabajo, como pasó con las motoniveladoras, después no es fácil recuperarlo”.

“HABLA DE MÁS Y MIRA EL RETROVISOR”

El dirigente también cuestionó lo que consideró una contradicción en el discurso de Cappelletti: “Dice que no gobierna con el retrovisor, pero lo único que hace es hablar del pasado”, señaló. Y agregó: “Se para a pontificar como si hubiera sido un gobierno exitoso, cuando la realidad es otra”.

En ese sentido, apuntó directamente contra sus recientes declaraciones: “Sale a decir que este es el peor gobierno de la democracia. Yo sostengo, con pruebas, que el suyo fue probablemente el peor”.

Magyary también puso el foco en lo que considera un trasfondo político: “Está muy interesado en ser candidato o al menos en estar en la conversación, y busca la forma de posicionarse”.

LAS DIFICULTADES DEL PRESENTE

Al analizar la gestión actual, el dirigente evitó ubicarla en el mismo plano de sus críticas al pasado, aunque reconoció limitaciones: “No es un gobierno malo, pero sí tiene muchas y serias dificultades”.

Entre los principales problemas, mencionó el contexto económico y la falta de financiamiento: “Es muy difícil gobernar sin ayuda externa para obras. El municipio no puede encarar cuestiones estructurales sin recursos”.

En ese marco, remarcó la diferencia de contexto respecto a la gestión anterior: “Cappelletti tuvo viento de cola, con apoyo nacional y provincial. Hoy no hay plata, y eso condiciona todo”.

A pesar de ese escenario, defendió algunos avances: “Lo poco que se puede hacer, se hace bien. Hay obras que se terminaron y mejoras en salud que antes no existían”. Incluso recordó situaciones críticas del pasado: “Hubo momentos en los que no había guardia pediátrica o los residuos patogénicos no se retiraban por falta de pago”.

EL CONFLICTO DEL CONSORCIO Y LOS CAMINOS RURALES

Uno de los ejes que atraviesa la discusión política actual es el estado de los caminos rurales, una problemática que afecta directamente a productores y vecinos. Magyary reconoció la gravedad de la situación: “Los caminos están intransitables. Los más afectados son los usuarios, no los políticos”.

En ese contexto, la discusión por el consorcio vial -con posturas enfrentadas en el Concejo Deliberante sobre si avanzar con un paquete de ordenanzas en conjunto o no tratar ninguna- se volvió un punto de alta tensión institucional.

Para el dirigente, la falta de acuerdos políticos agrava el problema: “Hay temas en los que se puede discutir, pero en otros hay que colaborar. No se puede trabar todo”.

DURAS CRÍTICAS AL CONCEJO DELIBERANTE

Magyary fue especialmente crítico con el rol del cuerpo legislativo local: “El Concejo es una máquina de impedir”, afirmó. Y agregó: “Hay concejales que están más preocupados por ver quién va a ser el próximo intendente que por resolver los problemas de la gente”.

En particular, apuntó contra sectores de la oposición: “Es muy difícil gobernar con un Concejo en estas condiciones. Falta vocación de acompañar lo que está bien o de mejorar lo que no lo está”.

EL ROL DEL PERONISMO Y LA CONDUCCIÓN POLÍTICA

Consultado por la interna del peronismo y su vínculo con la gestión, Magyary fue claro: “El que gobierna es el intendente. El partido acompaña, colabora, pero no define”.

En ese sentido, remarcó que las decisiones estratégicas pasan por el Ejecutivo: “Nosotros podemos aportar, opinar, pero el rumbo lo marca el intendente”.

Aun así, reconoció que existen diferencias: “Hay cosas en las que no estoy de acuerdo, y se las digo. Pero no todo se tiene que discutir públicamente”.

“LA POLÍTICA NO ES UNA GUERRA”

Sobre el final, el dirigente dejó una reflexión más amplia sobre el clima político actual: “La política no es una guerra. Es oposición, es convivencia. Hay que saber defender lo que uno piensa, pero también acompañar lo que está bien”.

Y concluyó con un mensaje crítico hacia la dirigencia en general: “Tenemos que pensar en el futuro y en el ejemplo que le damos a los que vienen. Hay momentos para hablar y momentos para callarse”.

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