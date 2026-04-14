El concejal y presidente del bloque de La Libertad Avanza en Brandsen, reclamó mayor precisión sobre su implementación y advirtió que, sin cambios, la iniciativa no será acompañada por su espacio.

El sábado pasó por los micrófonos Grassi.com (Estación Radio), el concejal y presidente del bloque de La Libertad Avanza, Jonathan Roldán. En la nota se refirió al estado actual del proyecto que contempla la creación de una cantera junto a la conformación de un consorcio, un tema que vuelve a generar tensiones políticas y expectativas en torno a su resolución.

Desde el inicio, Roldán dejó en claro que su bloque mantiene una postura abierta al diálogo, aunque con fuertes condicionamientos. “Nosotros siempre tenemos la predisposición de trabajar los temas. Estamos de acuerdo con el consorcio y con trabajar todos los ítems en conjunto, pero la idea es seguir investigando”, sostuvo, marcando que aún existen aspectos sin definir que impiden un acompañamiento pleno.

Uno de los ejes centrales del planteo de La Libertad Avanza pasa por el modelo de gestión de la futura cava. En ese sentido, el edil se mostró a favor de una alternativa mixta: “Yo concuerdo en que es necesario una cava, pero no sé si 100% municipal o con un mix entre un privado y la Municipalidad. Nosotros somos partidarios siempre de hacer algo mixto”.

Para Roldán, la participación del sector privado resulta clave no solo en términos operativos, sino también como señal hacia posibles inversores. “Siempre que el sector privado esté impulsando proyectos, más nos interesa también. Queremos que Brandsen crezca y para eso hay que darle garantías a quienes quieran invertir”, afirmó.

QUÉ Y CÓMO

Sin embargo, el principal obstáculo para avanzar radica -según explicó- en la falta de información concreta sobre la implementación del proyecto. “Si vamos a fusionar dos o tres puntos en un convenio que queremos desarrollar, quiero que me digas dónde va a ser la cava, cómo la vamos a desarrollar, qué tiempo nos va a llevar, cómo lo vamos a hacer”, reclamó.

En esa línea, advirtió sobre los riesgos de aprobar una iniciativa sin definiciones claras: “Si después la cava no se desarrolla, el consorcio tampoco. Entonces va a quedar todo frenado y vamos a llegar a fin de año peleándonos entre todos”.

Al ser consultado de manera directa sobre la postura del bloque, Roldán fue categórico: “Como está ahora el proyecto, no cuenta con los votos de La Libertad Avanza”. No obstante, abrió una posibilidad de destrabar la situación mediante un tratamiento por separado: “Si se desagrega lo de las cavas y se hace un proyecto nuevo sobre ese tema puntualmente, sí podrían salir. O también si brindan más información”.

REUNIÓN CON BARRIO MALVINAS

El concejal también confirmó que mantuvieron reuniones con representantes del emprendimiento “Las Malvinas”, uno de los actores involucrados en la discusión. Allí, explicó, se abordaron distintas alternativas vinculadas al uso de tierras y posibles compensaciones para la comunidad.

“Es un tema amplio, que hace más de 20 años que se viene trabajando. Nosotros, desde que asumimos, lo venimos analizando con todo el equipo, recorriendo las zonas y viendo las probabilidades que hay”, detalló.

Entre las propuestas en estudio, Roldán mencionó la posibilidad de generar un desarrollo turístico en la zona. “La idea nuestra es que, más allá de las tierras o el lugar, sea algo productivo para la gente de Brandsen. Por ejemplo, un camping con mesas, baños y servicios”, señaló.

En ese marco, indicó que también están investigando las condiciones del terreno, ante versiones que señalan posibles inundaciones: “Nos habían dicho que se inundaba, eso lo estamos evaluando para ver si es viable o no”.

Respecto a las declaraciones de integrantes de “Las Malvinas”, quienes deslizaron que podrían existir intereses personales detrás de algunas posturas políticas, Roldán evitó confrontar directamente, pero dejó una interpretación: “Eso se lo tendrán que preguntar a ellos. Yo creo que interpretan que puede haber gente que tenga enemistad o quiera algún beneficio particular”.

A modo de cierre, el edil reiteró que el objetivo de su espacio es contribuir a una solución de fondo, pero con reglas claras y sustentables en el tiempo. “Queremos que esto se cierre de una vez y que Brandsen empiece a mostrarse con ganas y con ojos para los inversores. Pero para eso, las cosas tienen que estar bien definidas”, concluyó.

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