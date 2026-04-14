La docente fue elegida por la comunidad educativa en una votación abierta que incluyó a alumnos, familias y personal de la institución.

El viernes pasado la Escuela Secundaria Nº11 de Las Acacias oficializó el nombre Ana Betina Astrolog, a quien homenajearon a través de dicho acto, por haber sido parte de la comunidad educativa y contribuir en demasía con la institución.

El nombre de la docente fue elegido tras una votación realizada en octubre del 2023, en la que también se barajaron opciones como como Remedios de Escalada, Manuel Estrada, Manuel Belgrano, Primera Junta, René Favaloro, Mujeres Acacianas, Teniente Manuel Origone, Juan Domingo Perón y Las Acacias.De la votación formaron parte docentes, auxiliares, alumnos, padres y madres con presente en la institución o que hubieran pasado por allí.

“Hoy una escuela recibió un nombre… pero en realidad, abrazó una historia. Ana fue parte de mi camino, de esos encuentros que dejan huella en lo profesional y en lo humano. Nombrar es reconocer, es agradecer, es hacer presente lo que sigue enseñando aún en la ausencia. Porque hay docentes que no se van: quedan en lo que hacemos cada día”, expresó su colega Claudia Cienfuegos tras el acto.

“En el año de los Derechos Humanos es de gran importancia el tener un nombre que brinde Identidad a nuestras escuelas. Ana, quien fuera la primera preceptora del establecimiento, dejó una huella imborrable en toda la comunidad educativa”, agregaron desde Jefatura Distrital.

Acompañaron el acto la Inspectora Jefa Distrital, la Inspectora del nivel secundario, Cuerpo de inspectores e inspectoras de niveles y modalidades, presidenta de Consejo escolar, Subsecretaría de educación y juventud del municipio, Presidente del Concejo Deliberante, directora del establecimiento, familiares de Betina, directores de establecimientos educativos, estudiantes, familias, auxiliares, gremios SUTEBA y CTA, Referentes barriales y demás personas invitadas.

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