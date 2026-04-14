ANSES, organismo perteneciente al Ministerio de Capital Humano, informa que ya se puede presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2026 para acreditar el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación de los niños y adolescentes. Con esta presentación, que se realiza a través de mi ANSES o la app, las familias acceden al 20 por ciento que corresponde al complemento acumulado de 2025.

Es importante aclarar que el formulario generado desde mi ANSES es el único válido para realizar el trámite y debe presentarse una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias. La fecha límite de presentación es el 31 de diciembre.

📄 Paso a paso para presentar la Libreta AUH Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos > Libreta AUH, consultar la información sobre los hijos o personas a cargo y verificar que esté correcta. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico. Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado. Sacar una foto al formulario completo: Sobre una superficie plana

Bien iluminada

Con las cuatro esquinas visibles

Formato JPG y peso menor a 3 MB Reingresar a mi ANSES, ir a Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y seguir los pasos para completar el trámite. El proceso finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación indicando que la presentación fue realizada correctamente. 💡 Importante: Revisá bien todos los datos antes de subir la libreta para evitar demoras en el cobro.

En el caso de no poder presentar la Libreta en forma digital, es posible realizar el trámite, sin turno, en una oficina de ANSES o en un operativo de atención del organismo.

Para más información, ingresar aquí.

OPERATIVOS DE ATENCIÓN DE ANSES EN TODO EL PAÍS

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que recibe consultas y realiza trámites de la Seguridad Social, a través de los operativos de atención en diferentes puntos del país. Las ubicaciones, días y horarios se pueden consultar desde aquí.

Los interesados pueden acercarse con DNI y la documentación requerida para realizar gestiones sobre la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción), presentación del certificado escolar, Prestación por Desempleo, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una Obra Social, actualización de datos personales, entre otras.

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