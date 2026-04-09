

El intendente Nicolás Mantegazza firmó un convenio junto a la Provincia y el sector privado para agrandar el predio industrial, generar empleo y atraer nuevas inversiones.



Este acuerdo, rubricado junto a la Subsecretaría de Industria y PyMEs de la Provincia de Buenos Aires, representada por Mariel Bembi, y Fernando Mazzei por parte del sector privado, marca un hito en el crecimiento de la infraestructura industrial de la región. La medida permitirá aumentar las capacidades operativas del parque, facilitando la radicación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las ya existentes.



Impacto en la comunidad



El jefe comunal subrayó que esta iniciativa trasciende la mera infraestructura técnica ya que «este acuerdo no es solo infraestructura: es más trabajo, más oportunidades y más futuro para nuestros vecinos».



Los objetivos centrales de esta ampliación incluyen:

-Generación de empleo local: Fomentar la contratación de mano de obra del distrito.



-Arraigo industrial: Brindar las condiciones necesarias para que las industrias elijan San Vicente de forma permanente.

-Consolidación productiva: Impulsar un perfil económico que dinamice el desarrollo de toda la comunidad.



Articulación Público-Privada



La gestión destaca el trabajo articulado entre el municipio, el gobierno provincial y el sector privado como un eje fundamental de su mirada estratégica. Esta sinergia busca que San Vicente mantenga su ritmo de crecimiento, incrementando su capacidad de producción y asegurando un futuro próspero para sus habitantes.

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