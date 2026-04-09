En los últimos días se conoció una noticia que, sin hacer demasiado ruido, deja una sensación difícil de esquivar: la inteligencia artificial ya está dando pasos que hasta hace poco parecían de ciencia ficción.
Ariel Grassi Cúpparo
Una empresa del sector (Anthropic) desarrolló un modelo capaz de detectar fallas de seguridad en prácticamente todos los sistemas informáticos del mundo. Sí, todos. Desde sistemas operativos (inclusive en los que se creían más seguros como Linux) hasta herramientas que usamos a diario. Y lo más llamativo no es solo lo que hace, sino cómo lo hace: de forma autónoma y en cuestión de horas.
Pero lo que realmente cambia el escenario es otro detalle. Según se informó, personas sin experiencia en ciberseguridad pudieron obtener resultados complejos simplemente dándole instrucciones al sistema. Lo que antes llevaba años de conocimiento técnico, ahora puede resolverse con un buen “prompt”.
Ahí es donde se encienden las alertas.
No se trata de entrar en pánico ni de pensar en escenarios apocalípticos. La inteligencia artificial también trae avances enormes y oportunidades concretas. Pero sí es momento de entender que estamos frente a una herramienta que crece más rápido de lo que logramos asimilar.
El sistema en cuestión, denominado Claude Mythos Preview, es el primero en mostrar este nivel de capacidad de forma tan evidente, pero todo indica que no será el único. Y ahí aparece una de las mayores preocupaciones: no es solo lo que puede hacer hoy, sino lo que vendrá mañana. Porque si este tipo de herramientas empieza a multiplicarse, la pregunta deja de ser tecnológica y pasa a ser mucho más profunda: quién va a controlar realmente este poder y con qué límites.
Las grandes empresas tecnológicas ya lo entendieron y comenzaron a moverse en conjunto para reforzar la seguridad. No porque quieran, sino porque saben que lo que viene no espera.
La discusión ya no es si la inteligencia artificial va a cambiar las reglas del juego. Eso ya está pasando.
La verdadera pregunta es si vamos a llegar a tiempo para adaptarnos.
Encontralo en InfoBrandsen
Todo lo que buscás está en nuestras Guías Interactivas
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp