Un hombre fue aprehendido hoy en la ciudad tras ser señalado como autor del hurto de una bicicleta de mujer rodado 29, sustraída en las inmediaciones de la Escuela Secundaria N° 9.

El hecho ocurrió en la zona de calles Víctor Manuel, entre Castelli y Azcuénaga. Según se informó, la víctima es una mujer de 45 años, domiciliada en Brandsen.

De acuerdo a la síntesis policial, personal acudió a la intersección de Azcuénaga e Infanta Isabel, donde vecinos habían realizado una aprehensión civil del sospechoso, un hombre domiciliado en Glew, quien momentos antes habría sustraído el rodado desde la puerta del establecimiento educativo.

Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFID) de Brandsen, que dispuso las actuaciones correspondientes bajo la carátula de hurto.

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