El Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Jeppener continúa fortaleciendo sus servicios con una amplia oferta de profesionales y especialidades, acercando más y mejor atención a la comunidad. Conocé la grilla semanal.

A través de una grilla semanal organizada, los vecinos pueden acceder a distintas áreas como clínica médica, pediatría, odontología, psicología, ginecología, nutrición, dermatología, obstetricia, psicopedagogía y trabajo social, entre otras, lo que permite un abordaje integral de la salud.

Además de la atención programada, el CAPS cuenta con guardia de enfermería las 24 horas, todos los días, ambulancia y guardia médica los días sábados de 8 a 18 horas, garantizando cobertura permanente para la comunidad.

También se desarrollan talleres mensuales como el PIM (Preparación Integral para la Maternidad y la Paternidad) y espacios de juegoteca, promoviendo el acompañamiento y el cuidado en todas las etapas de la vida.

De esta manera, el Municipio de Brandsen continúa fortaleciendo el sistema de salud local, acercando servicios y mejorando el acceso a la atención en cada localidad del distrito.

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