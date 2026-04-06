Verónica será sede del 1° Simposio Regional sobre agroecología y cambio climático

El campo y la ciudad se unen en un evento que además contará con feriantes, artesanos, estudiantes, productores e inventores. Entrada libre y gratuita con inscripción previa.

La localidad de Verónica, cabecera del partido de Punta Indio, se prepara para recibir una importante propuesta vinculada al desarrollo sostenible. Los días 17 y 18 de abril se realizará el Simposio Regional “El campo y la ciudad”, en el marco de la 1ª Expo Ambiental, con sede en la Plaza San Martín de aquella localidad.

La convocatoria, impulsada por la Mesa de Políticas Ambientales local, está dirigida a productores, estudiantes, ambientalistas, feriantes, emprendedores y público en general interesado en la agroecología, la ganadería regenerativa y el abordaje del cambio climático desde una mirada integral.

El evento propone un espacio de intercambio entre el ámbito rural y urbano, con eje en prácticas sustentables. Entre los principales temas a desarrollar se destacan la producción sana y rentable, las huertas urbanas, el compostaje y el rol del carbono en el contexto del cambio climático.

“La región Sur de la provincia de Buenos Aires se encuentra en un momento histórico y técnico clave para liderar la transición hacia modelos productivos que recuperen la salud del suelo, la rentabilidad del productor y fundamentalmente mitigar la crisis ambiental que subyace a las “prácticas tradicionales” que tanto daño infieren a la biodiversidad”, comentaron desde la organización.

Este simposio nace “para dar continuidad a buenas iniciativas mundiales y demostrar que la transición no es una utopía, sino una realidad rentable, necesaria y urgente en beneficios inmediatos para la salud del suelo, de la flora, fauna y mitigación de Cambio Climático, por ende, redunda en salud para nuestra especie y preserva el futuro de las siguientes generaciones”, agregaron.

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En cuanto a las actividades, el programa incluirá exposiciones educativas, feria de productos regionales y degustaciones de alimentos naturales. Además, habrá participación de diversos sectores como apicultores, recicladores, actores del ecoturismo y bandas folklóricas, lo que le dará un carácter abierto y comunitario.

Dentro del esquema de disertaciones, se anuncian charlas magistrales a cargo de especialistas como Juan Dutra y Eduardo Cerdá, junto a la presentación de experiencias exitosas por parte de Ezequiel Sack, Marcos Paoletti y Ramiro Iturriaga.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de instituciones como el INTA y redes vinculadas a la producción sustentable, consolidando una propuesta que busca fortalecer el desarrollo regional con criterios ambientales.

Desde la organización destacaron que el simposio apunta a “generar conciencia, promover prácticas responsables y construir redes entre actores del territorio”, en un contexto donde la transición hacia modelos productivos más sostenibles se vuelve cada vez más urgente.

La entrada es libre y gratuita, con previa inscripción en el siguiente link. Para más información, los interesados pueden comunicarse con los organizadores a los teléfonos 2223.490900 o al 2221.402000.

LAS ACTIVIDADES, AL DETALLE

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