El funcionario repasó el estado de las obras en un contexto económico muy delicado: “La falta de recursos nos limita mucho”. Y explicó la situación de las rutas 29 y 215.

En una entrevista extensa con Grassi.com (Estación Radio), el secretario de Obras Públicas, Ramón Cabrera, brindó precisiones sobre el estado actual de las principales obras del Distrito, en medio de un escenario económico que condiciona los tiempos, pero no frena la planificación ni la ejecución de proyectos.

Uno de los puntos centrales del diálogo fue la ampliación del plan de pavimentación. Tras haberse concretado 11 cuadras, el Municipio avanza en la gestión para sumar otras 31, aunque aún sin plazos definidos.

“Los proyectos ya están presentados en el Ministerio. Estamos trabajando en una primera etapa y ya en una segunda de nuevas calles, pero los tiempos no los podemos manejar nosotros”, explicó Cabrera, dejando en claro que la ejecución depende de factores externos.

En ese sentido, remarcó que la propuesta elevada supera la cantidad finalmente anunciada: “Desde Obras Públicas hicimos un proyecto amplio. Una vez que el Ministerio nos apruebe la cantidad, el intendente va a definir qué calles se van a asfaltar”.

Además, señaló que todavía no está confirmado si las obras se concentrarán en la ciudad cabecera o si también alcanzarán a las localidades del Distrito.

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36 VIVIENDAS: AVANCE DE INFRAESTRUCTURA Y SORTEO PÚBLICO

Otro de los ejes que concentra mayor expectativa social es el de las 36 viviendas. Actualmente, el Municipio se encuentra ejecutando obras complementarias esenciales para su habilitación.

Cabrera detalló el estado de cada servicio: “La parte eléctrica ya está. Estamos avanzando con la cloaca y en estos días se va a comenzar con la conexión de agua corriente”.

Respecto al gas, explicó que se decidió postergar su ejecución para evitar interferencias técnicas: “Queremos terminar primero cloaca y agua para después iniciar el gas, y así dejar bien especificadas las interferencias”.

En cuanto a la adjudicación, confirmó que será mediante sorteo público, con un proceso previo de verificación: “Los listados todavía están abiertos. Cuando se cierre la inscripción, se van a publicar para que cada vecino pueda verificar sus datos, y luego se hará el sorteo ante escribano público”.

El funcionario adelantó que el acto se realizará en un espacio con capacidad para muchas familias, garantizando transparencia en el proceso.

ESCUELA DEL BARRIO REPÚBLICA: AVANCES Y MEJORAS NO PREVISTAS

En relación con la obra de la escuela del barrio República, Cabrera aseguró que avanza de manera sostenida y destacó la incorporación de trabajos que no estaban contemplados originalmente.

“Aprovechamos la obra de infraestructura de las viviendas para llevar también la cloaca y el agua a la escuela, algo que no estaba previsto en el proyecto inicial”, explicó. Además, confirmó que ya se instaló la cámara necesaria para la conexión cloacal: “El lunes se terminó de colocar la cámara que va a contener la conexión de la escuela”.

Si bien aún restan trabajos para su finalización total, el funcionario subrayó que el establecimiento contará con servicios esenciales para su funcionamiento.

RUTA 29: OBRA NEUTRALIZADA Y A LA ESPERA DE REACTIVACIÓN

Uno de los temas que genera mayor incertidumbre es la situación de la Ruta 29 y el puente sobre el Samborombón. Actualmente, la obra se encuentra “neutralizada”.

“No está paralizada, sino neutralizada. Se terminaron los trabajos estructurales, incluida la capa de rodamiento del puente, y la prueba de carga dio resultados muy buenos”, afirmó Cabrera.

Sin embargo, la continuidad depende de acuerdos entre la empresa y el Ministerio:

“Falta que se levante la neutralización para que se retomen los trabajos. Esto tiene que ver con reformulación de pagos y costos”.

RUTA 215: MÚLTIPLES FRENTES DE OBRA

A diferencia de la Ruta 29, los trabajos sobre la Ruta 215 avanzan con buen ritmo y en distintos sectores simultáneamente.

“No se está trabajando en un solo lugar. En algunos sectores se hace movimiento de suelo, en otros se está hormigonando y en otros se prepara la base para recibir el hormigón”, detalló.

También destacó intervenciones hidráulicas complementarias, como las realizadas en la zona de calle Graham Bell: “Se está haciendo un saneamiento del zanjeo, con rectificación de pendientes para vincular el escurrimiento con el canal Belgrano”.

LA DOLLY: OBRAS HIDRÁULICAS Y RESPUESTA A LA PREOCUPACIÓN VECINAL

Las tareas en esa zona generaron inquietud entre vecinos del barrio La Dolly, especialmente por el impacto en el escurrimiento del agua. Cabrera explicó el contexto y llevó tranquilidad.

“Naturalmente el agua va hacia ese sector. Es una zona que antes era prácticamente un humedal y luego fue urbanizada, elevando terrenos y calles”, indicó.

En ese marco, detalló las obras en ejecución: “Se están colocando tubos de cruce de calle para vincular los zanjeos, lo que va a facilitar el escurrimiento y aumentar la capacidad de acumulación”.

Además, adelantó nuevas intervenciones: “Estamos proyectando un reservorio en la zona del canal y trabajando con Hidráulica de la Provincia para rectificar y perfilar el canal Belgrano”.

“LA FALTA DE RECURSOS NOS LIMITA MUCHO”

Finalmente, el secretario de Obras Públicas hizo una reflexión sobre el contexto en el que se desarrolla la gestión.

“Nos tocó atravesar una situación económica atípica. La falta de recursos nos limita mucho”, sostuvo, y agregó: “Tengo 57 años y no recuerdo algo así; quizá el 2001”.

A pesar de las dificultades, destacó algunos logros concretos, especialmente en el mejoramiento de espacios públicos: “Cambiar luminarias de sodio por LED y ver hoy las plazas llenas de familias, con chicos jugando, es muy satisfactorio”.

También valoró el acompañamiento del Ministerio de Obras Públicas bonaerense: “El diálogo es constante. Nos han ayudado mucho, incluso con asistencia técnica que el municipio no tenía”.

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