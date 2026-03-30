De cara a Semana Santa, Pizzería Los Nietos lanzó una propuesta especial para sus clientes: una rifa con un premio ideal para compartir. Además, tiene un beneficio que la hace todavía más tentadora.

🍕 Rifa de Pascuas – Pizzería Los Nietos

Esta Pascua llega con una propuesta distinta: participar por un premio ideal para compartir en familia o con amigos.

🎟️ Valor del número: $5.000

🏆 Premio:
👉 ¡12 pizzas muzzarella! 🍕🔥
Podés retirarlas como quieras: de a una, varias o todas juntas.

💡 ¿Lo mejor?
Si no ganás, no perdés tu dinero:
👉 Usás el número como crédito en tu próxima compra.

📅 Sorteo: 5 de abril a las 19 hs

💳 Cómo participar

👉 Alias: LOSNIETOSBRANDSEN
👉 Titular: Marcela Alejandra

📲 Enviar comprobante por WhatsApp

Número: 2223 50-2319

