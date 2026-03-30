El Municipio de San Vicente llevó adelante una nueva edición de una propuesta cultural que reunió a vecinos, vecinas y referentes del arte popular en una noche colmada de tradición, música y encuentro.



El evento, realizado en la Estación Cultural, convocó a destacados payadores de Argentina, Uruguay y las Islas Canarias, quienes compartieron su talento a través del verso improvisado, una expresión artística profundamente arraigada en la identidad cultural rioplatense.



En esta XV edición participaron reconocidos artistas como Yeray Rodríguez, Luz Mila Valerón y Thania Gil, representantes de las Islas Canarias; junto a los payadores rioplatenses Marzio Pintos, José Curbelo, Luis Genaro, Luciano Bares, Aron Juárez, Daniel Subiri, David Tokar, Emanuel Gabotto, Alberto Smith y Marta Suint. Además, se contó con la participación especial del guitarrista Osvaldo Lagos.



Contó con la participación especial del Taller de Payadores de San Vicente, así como también del Ballet San Vicente. La conducción del encuentro estuvo a cargo de Mariángel Gabotto y Javier Carbone, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada.



Durante la noche, el público pudo disfrutar no solo de las payadas, sino también de presentaciones de danzas nativas a cargo del Ballet San Vicente, la participación del Taller de Payadores local, un paseo de artesanos y un patio gastronómico que completaron una propuesta integral para toda la familia.



El intendente Nicolás Mantegazza participó del encuentro y destacó la importancia de seguir impulsando estos espacios: “Este tipo de iniciativas nos permiten fortalecer nuestra identidad cultural y generar espacios de encuentro entre artistas y la comunidad”.



La actividad fue organizada por el área de Cultura local. De esta manera, San Vicente continúa consolidándose como un punto de referencia para la cultura popular, promoviendo eventos que fortalecen el sentido de pertenencia y el vínculo entre artistas y público.

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