El viernes y sábado pasados se realizaron dos jornadas intensivas en la Sociedad Rural.

Las mismas fueron dictadas por los capacitadores Vicente Andrada, quien tiene cinco décadas de experiencia en el área; y el Ingeniero Daniel Gilardi; dos especialistas de trayectoria nacional. Al finalizar el instructorado, se hizo entrega de certificados a los aprendices.

Más allá de buscar mantener la vigencia del oficio, estos encuentros tuvieron fines solidarios: los recaudado durante esta capacitación organizada por la Sociedad Rural, el Ateneo Juvenil y la Escuela de Alambradores será destinado al Hospital Municipal Francisco Caram.

Fotos publicadas por la Sociedad Rural en sus redes sociales.

NOTA PUBLICADA EL 20 DE MARZO DE 2026



La Sociedad Rural Coronel Brandsen abrirá sus puertas el próximo 27 y 28 de marzo para una capacitación en alambrados tradicionales, una propuesta formativa pensada para productores, trabajadores rurales y jóvenes interesados en perfeccionarse en un oficio clave para el campo.

La actividad se desarrollará de 9 a 18 horas en el predio ubicado sobre la Ruta 29 km 2 y contará con la participación de reconocidos capacitadores como Vicente Andrada, con 50 años de experiencia, y el ingeniero Daniel Gilardi, vinculado a la FAUBA y a la Escuela y Congreso de Alambradores.

Los temas que se tratarán serán: Armado de alambrados; Uso de herramientas; Tensado y reparaciones; Colocación de postes y varillas.

Con cupos limitados y un valor de inscripción de $10.000, la iniciativa tendrá además un fin solidario: el total de lo recaudado será donado al hospital local. Al finalizar la jornada, se entregarán certificados a los participantes.

Capacitación en Alambrados Tradicionales

🔧 Capacitación en Alambrados Tradicionales ¡Aprendé con los mejores! ¡CUPOS LIMITADOS! 📅 Fecha y horario 27 y 28 de marzo

De 9 a 18 hs 📍 Lugar Sociedad Rural Coronel Brandsen – Ruta 29 km 2 👨‍🏫 Capacitadores Vicente Andrada – 50 años de experiencia

– 50 años de experiencia Ing. Daniel Gilardi – FAUBA, Escuela y Congreso de Alambradores 💵 Inscripción: $10.000

🎁 ¡El total será donado al hospital local! 🎓 Se entrega certificado al finalizar la jornada 📲 Consultas e inscripción Luciana – 11 5629-2657

📧 ateneosrb@gmail.com Organizan: Sociedad Rural y Ateneo Juvenil

Colabora: Escuela de Alambradores

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