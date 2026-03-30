El Municipio publicó un comunicado en el cual se expresó respecto a la provisión de vacunas correspondientes al Calendario Nacional por parte del Gobierno Nacional y cómo esto impacta sobre el sistema de salud local.

«La Municipalidad de Brandsen informa que el Gobierno Nacional no está garantizando la provisión de vacunas del Calendario Nacional, lo que afecta el cumplimiento de la Ley 27.491, que establece la vacunación como obligatoria, gratuita y un derecho para toda la población.

Según una nota del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, emitida a través del sistema GEDEBA (Nota N° NO-2026-10469178-GDEBA-SSPESMSALGP), se recibió solo el 44% de las vacunas pediátricas y el 22% de las vacunas destinadas a adultos, es decir, más de la mitad de las dosis no fue enviada, generando faltantes en el sistema público de salud.

La situación alcanza a distintas vacunas del calendario, algunas con stock crítico o directamente sin disponibilidad, lo que puede generar demoras en la aplicación de los esquemas.

El Calendario Nacional de Vacunación sigue vigente. Si alguna dosis no está disponible en el momento, su aplicación queda sujeta a la provisión por parte del Estado Nacional, lo que hoy presenta dificultades.

La vacunación es fundamental para prevenir enfermedades y evitar cuadros graves asociados a distintas patologías, por lo que completar los esquemas resulta esencial para el cuidado individual y colectivo.

La Municipalidad mantiene permanente comunicación con las autoridades sanitarias, brindará información a la comunidad y registrará la demanda y organizará la continuidad de los esquemas en los vacunatorios locales.

Ante cualquier duda, se recomienda acercarse al vacunatorio más cercano para recibir asesoramiento».

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