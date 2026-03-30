Aseguran que hace años no se realizan tareas de mantenimiento y que el estado de las calles impide circular con normalidad. También se ve afectado el acceso al Centro Ecuestre, donde se desarrollan actividades de equinoterapia.

Vecinos del barrio Teniente Origone, volvieron a manifestar su preocupación por el crítico estado de los caminos rurales, una problemática que -aseguran- se arrastra desde hace varios años sin respuestas por parte del municipio.

Matías, vecino de la zona e integrante del Centro Ecuestre local, compartió un video en el que se observan las dificultades para transitar por las calles del lugar, especialmente tras las lluvias recientes. “En estas condiciones se encuentran los caminos rurales en Brandsen y nos perjudican todos los días”, expresó.

Según detalló, los reclamos no son nuevos. “Nosotros como vecinos ya hemos mandado en varias oportunidades cartas pidiendo que pasen las máquinas, porque hace aproximadamente cuatro años que no se realizan tareas de mantenimiento”, afirmó, y agregó: “No podemos acceder ni entrar ni salir del campo”.

El deterioro de los caminos no solo afecta la vida cotidiana de las familias, sino también actividades esenciales. “Necesitamos que los caminos estén arreglados para llevar a los nenes a la escuela y para salir a trabajar”, sostuvo Matías.

En ese sentido, remarcó la situación que atraviesa el Centro Ecuestre de la zona, donde se desarrollan terapias con caballos: “Acá se realizan actividades de equinoterapia, y en estas condiciones muchas veces los chicos se quedan sin poder realizar las terapias porque no pueden acceder”.

El vecino también explicó que, ante la falta de intervención oficial, son los propios habitantes quienes intentan mantener los caminos: “Desde que nos mudamos, las tareas de mantenimiento las realizamos los vecinos que tenemos maquinaria, utilizando insumos propios, porque nunca recibimos respuesta del municipio”.

La situación se agrava tras las precipitaciones. “Llovieron alrededor de 80 milímetros, la camioneta se me fue a la zanja y tuvimos que ir a buscar un tractor, que llegó patinando”, relató, evidenciando la dificultad incluso para vehículos preparados.

Además, apuntó a problemas estructurales en la traza vial: “No están formados los canales o los ángulos correspondientes para que el agua se derive como tendría que hacerlo”.

Finalmente, Matías insistió en la falta de respuestas oficiales: “Más allá de que mandamos cartas tanto los vecinos como desde el Centro Ecuestre, nunca tuvimos ni siquiera un recibido por parte del municipio”.

EL ÚLTIMO RECLAMO

Los pedidos formales más recientes datan de enero y febrero pasado, cuando se le envió un escrito y un plano al secretario de Obras Públicas, Ramón Cabrera, solicitando la intervención “para poder dejar transitable la calle de la cual todos nosotros somos frentistas”.

En la misma se advirtió que ante la falta de mantenimiento, ante cualquier precipitación, por mínima que fuere, la zona “queda transformada en reservorios de agua”.

Asimismo, le hacen saber que “la última vez que nos han visitado han pasado la máquina solo para raspar la superficie y depositar los acumulado sobre los laterales”. Y que ese material “no ha mejorado la situación, sino que ha provocado sectores de anegamiento del agua que se encuentra imposibilitada de circular libre y rápidamente hacia las cunetas “.

En el escrito detallan que un agravante es la “acumulación descontrolada de árboles y cañas bambú”, de crecimiento espontaneo en los laterales del camino que evitan con su sombra permanente la rápida evaporación del agua acumulada.

Y detallan que en la zona residen personas con problemas mayores con problemas de salud que requieren una salida adecuada ante una eventual emergencia o para el ingreso de una ambulancia.

“Por este motivo solicitamos tenga a bien encomendar las posibles tareas de recuperación del camino con la poda respectiva en los laterales del camino y solicitar estas tares a algún operador con el conocimiento suficiente para lograr recuperar la concavidad que la calzada tuvo alguna vez”, finaliza el escrito. No tuvieron respuesta.

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