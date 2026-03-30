Pablo Piazza: “Mercado Libre es un competidor feroz para las ciudades chicas”

El contador y comerciante se refirió a la caída de las ventas y porqué es tan difícil competir con el comercio electrónico. “Los patrones de consumo han mutado”, destacó.

En una entrevista con Grassi.com (Estación Radio), el contador y comerciante Pablo Piazza ofreció un análisis profundo sobre la situación que atraviesa el comercio en Brandsen, en un contexto económico complejo marcado por la caída del consumo, el incremento de costos fijos y una transformación en los hábitos de compra de los vecinos.

El punto de partida de la charla fue la posibilidad concreta del cierre de dos a tres locales en una arteria céntrica de la Ciudad. Consultado al respecto, Piazza confirmó que maneja información en la misma línea.

Para el profesional, este fenómeno no es aislado ni responde a una única causa. “Es una situación que se está observando con mayor velocidad que en otros tiempos. Esa es la caracterización que yo le hago. Y seguramente sea multicausal: alquileres altos, servicios elevados en algunos casos, baja del consumo. Es una situación bastante desagradable que a nadie le gusta y que tampoco genera nada positivo en la comunidad”, explicó.

En ese sentido, Pablo remarcó que la retracción del consumo es uno de los factores más determinantes y que impacta con mayor fuerza en determinados sectores sociales. Consultado por el rubro que maneja en la ciudad de Chascomús (estación de servicio), explicó qué es lo que sucede: “He accedido a estudios de mercado que indican claramente cuál es el sector más afectado en estos últimos años, que es la clase media baja, que es la que consume particularmente GNC. Por eso esa baja tan marcada en el consumo”.

Esta caída no se limita al rubro energético, sino que se extiende a otras áreas de la economía cotidiana. “Se nota mucho en lo que es indumentaria, en calzado, y en artículos que hoy se pueden conseguir fácilmente a través de plataformas digitales”, agregó.

“MERCADO LIBRE ENTRA MUY RÁPIDO Y A BUEN PRECIO»

En este punto, hizo especial hincapié en el crecimiento del comercio electrónico como un factor clave en la reconfiguración del mercado local. “Mercado Libre es un competidor feroz para las ciudades chicas. Entra muy rápido, generalmente a buen precio, y la gente compra desde el celular. Eso muchas veces no se conversa con la seriedad que amerita”, advirtió. Para ilustrar este cambio, apeló a una imagen concreta del día a día: “Si nos ponemos un rato en el centro, vamos a ver pasar varias veces la camioneta de Andreani. Y esos productos no suelen ser de comerciantes locales”.

No obstante, el entrevistado también destacó el valor diferencial del comercio de cercanía, especialmente en localidades del interior. “Hay muchos comerciantes que han tratado durante años de atender bien a sus clientes, de ofrecer un buen servicio de postventa. Ese cara a cara, esa atención personalizada, es un plus que deberíamos valorar más”, sostuvo, aunque reconoció que el precio sigue siendo un factor determinante en la decisión de compra.

INJUSTICIA

Con relación a los costos que enfrentan los comerciantes, el contador planteó una crítica al sistema impositivo vigente. “La presión es grande, pero la mayor injusticia es que es la misma para un comercio chico, mediano o grande. Por ejemplo, una pequeña empresa de Brandsen paga lo mismo en cargas sociales por un empleado que la empresa más grande del país. Eso genera distorsiones muy fuertes y ahoga al comercio pequeño”, explicó.

A su vez, consideró que el crecimiento comercial que experimentó la ciudad en los últimos años podría estar entrando en una etapa de ajuste. “Es probable que se esté dando una reestructuración. Los patrones de consumo han mutado y también hay vecinos que hoy tienen la posibilidad de trasladarse a ciudades cercanas para consumir, ya sea en gastronomía, esparcimiento u otros servicios”.

Sobre este punto, subrayó que la competencia ya no es únicamente local: “Hay gente que agarra el auto y se va a consumir a otros lugares. Eso obliga a los comerciantes a replantear estrategias para volver a atraer clientes”.

Finalmente, Piazza hizo referencia a la proliferación de nuevos emprendimientos en ciertos rubros, como la venta de indumentaria, y advirtió sobre la falta de planificación en algunos casos. “Para la economía doméstica es mucho más sano un comercio que se instala y perdura en el tiempo. Pero lo que estoy notando últimamente son microproyectos que arrancan con estructuras chicas, sin un estudio de mercado o sin definir bien su ubicación, y en este contexto tienden a cerrar rápidamente”, analizó.

A modo de cierre, dejó una reflexión que apunta al futuro de la comunidad: “Ojalá la situación empiece a mejorar y también se discuta qué tipo de economía local se quiere para adelante. Me parece que es un dato no menor”.

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