Tras arrebatarle una cartera a una mujer en el República, quisieron comprar en un comercio con distintas tarjetas.

En las últimas horas, se difundieron imágenes de cámaras de seguridad que permitirían identificar a los presuntos autores de una serie de robos ocurridos el sábado por la noche en distintos puntos de la Ciudad.

Uno de los hechos tuvo lugar en calle 9, donde una mujer fue abordada por dos personas que se movilizaban en moto. Según su testimonio, le sustrajeron la cartera con documentación personal y dinero en efectivo correspondiente a su semana de trabajo. “Le robaron la cartera con todo, incluso la plata que era fruto de su trabajo”, relataron.

Posteriormente, y de acuerdo a la información aportada por una lectora, los mismos sospechosos habrían intentado utilizar las tarjetas robadas en un comercio local. Sin embargo, la operación no pudo concretarse por falta de fondos, lo que generó una alerta en el celular de la víctima.

“Ya tenemos a las personas. Fueron a comprar a dos direcciones con las tarjetas de mi mamá. Como ya no tenían plata, le llegó la notificación”, expresó la denunciante, quien además señaló que uno de los comercios aportó imágenes clave para la investigación. “En el video se ve claramente cómo quisieron comprar e intentaron con tres tarjetas diferentes. Tuvieron que dejar todo porque no tenían saldo”, agregó.

En las grabaciones se observa a una pareja -un hombre y una mujer-que, según indicaron, habría cambiado su vestimenta tras el hecho. “La chica vestía diferente, se habría cambiado”, detalló.

La misma fuente sostuvo que logró identificar a uno de los implicados y que, al contactarlo, este negó su participación. “Tenía la sospecha y le escribí, pero negó todo. Espero que ahora, con las cámaras, se haga cargo y devuelva lo ajeno”, manifestó.

Además, remarcó que aún buscan registros fílmicos que permitan reconstruir el momento exacto del robo o la huida: “Nos estaría faltando una cámara que muestre cómo fue el robo en 9 y 19 o cómo escaparon. Pocas personas pueden ayudarnos”.

Ante la falta de respuestas inmediatas, la denunciante decidió hacer pública la situación: “Decido escrachar porque sé que la justicia es lenta”, expresó, aunque también pidió disculpas a la familia de los señalados: “No se merecen pasar por esto, son los sobrinos; hijos; nietos de alguien”.

MIRÁ EL VIDEO

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