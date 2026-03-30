Tras largas horas sin servicio en sectores como La Dolly y República, se reestableció el servicio y por ende, el establecimiento garantiza la continuidad de la jornada.

Tras varias horas sin luz, los vecinos de distintos barrios de la Ciudad como República y La Dolly, cuentan con energía eléctrica. Sin dudas un alivio luego de las intermitencias en el servicio.

En este contexto, la comunidad educativa de la Escuela Técnica informó que para los turnos Tarde y Noche, se reestablecerán las clases luego de la suspensión en el Turno Mañana por falta de energía eléctrica, lo que no permitía el normal funcionamiento del establecimiento.

Según los testimonios de los vecinos a InfoBrandsen, durante la noche del domingo y esta mañana, el servicio “iba y venía” desde la madrugada, generando complicaciones en los hogares y preocupación entre los vecinos.

Además, una vecina indicó que al comunicarse con el 0800 de la empresa proveedora le informaron que aún no tenían un diagnóstico del problema, ya que “hasta que no se acerque la guardia y vea cuál es el desperfecto no pueden dar ninguna respuesta ni estimar un horario de solución”. Aunque en las primeras horas de este lunes, se rumoreaba que posiblemente a media mañana, el servicio funcionaría normalmente; lo cual sucedió cerca de las 10.

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Desde la Escuela Técnica habían comunicado: “Debido a un corte de luz en la zona que afecta a la escuela, se suspende la jornada presencial del turno mañana. La falta de visibilidad y de agua hace imposible garantizar el normal dictado de clases”.

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