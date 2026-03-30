La Semana Santa es uno de los momentos más importantes del calendario cristiano. Cada año convoca a millones de personas en todo el mundo a vivir días de reflexión, fe y también de encuentro familiar.



Este 2026, la Semana Santa tiene sus días más importantes entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril, con feriados el jueves 2 y viernes 3, lo que genera un fin de semana largo muy esperado por muchos.

Además, este año se suma una fecha muy significativa para la Argentina: el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una jornada de memoria y reconocimiento que también forma parte de estos días.





Pero… ¿qué se recuerda realmente en cada uno de estos días?

DOMINGO DE RAMOS

Marca el inicio de la Semana Santa. Se recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén, donde fue recibido por la gente con ramas de olivo y palmas, como señal de respeto y esperanza.

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO

Son días de preparación. La Iglesia invita a la reflexión, mientras se recuerdan distintos momentos previos a la pasión de Jesús, como sus enseñanzas y el anuncio de su destino.

JUEVES SANTO (FERIADO)

Se conmemora la Última Cena, donde Jesús compartió el pan y el vino con sus discípulos, dando origen a la Eucaristía.

También es el día del gesto del “lavado de pies”, símbolo de humildad y servicio.

VIERNES SANTO (FERIADO)

Es el día más solemne: se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús.

Tradicionalmente es una jornada de recogimiento, donde muchos fieles participan del Vía Crucis y evitan consumir carne como signo de respeto.

SÁBADO SANTO

Un día de silencio y espera. Representa el tiempo en que Jesús permanece en el sepulcro.

Por la noche se celebra la Vigilia Pascual, uno de los momentos más importantes del calendario cristiano.

DOMINGO DE PASCUA

Es el día central: se celebra la resurrección de Jesús, símbolo de vida, esperanza y renovación.

También es una jornada muy vinculada a lo familiar, donde no faltan los clásicos huevos de Pascua.

UNA SEMANA CON MÚLTIPLES SIGNIFICADOS



La Semana Santa combina lo espiritual con lo cultural. Para algunos es un tiempo de fe profunda; para otros, una oportunidad de descanso o de compartir en familia.

Este año, además, se entrelaza con una fecha muy cara a la historia argentina como el 2 de abril, sumando un sentido de memoria y reconocimiento en medio de estos días especiales.

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