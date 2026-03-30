En las primeras horas de este lunes, alrededor de las 06:30, se registró un despiste en el sector del Bio Saludable de Brandsen.

Por causas que aún se intentan establecer, un automóvil Peugeot de color verde perdió el control en la primera curva del parque.

Según se informó, el vehículo era ocupado por dos personas, quienes resultaron ilesas tras el incidente.

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