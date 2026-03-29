Desde la Municipalidad de Brandsen informaron que, luego del temporal registrado en las últimas horas, se desplegaron equipos en distintos sectores del distrito para atender las consecuencias y mejorar el escurrimiento del agua.

Según detallaron, las tareas se concentraron, entre otros lugares, en la zona del Hospital y en el centro, sobre Av. Mitre y Ruta 210, donde se realizaron trabajos de limpieza de desagües, retiro de obstrucciones y acondicionamiento de zanjas.

Además, indicaron que sobre Av. Mitre se intervino en conductos pluviales que presentaban inconvenientes y que para la jornada de mañana está previsto el retiro de un pino dañado.

Desde el Municipio señalaron que los trabajos continúan con el objetivo de normalizar la situación en los distintos puntos afectados del distrito.

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