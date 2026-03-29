En las últimas horas, vecinos de Brandsen reportaron distintos hechos de inseguridad ocurridos en el barrio República y en la zona de Los Tilos.

Según el testimonio de una lectora, una mujer fue víctima de un robo en calle 9, donde personas que se movilizaban en moto le sustrajeron la cartera. En su interior tenía documentación personal y dinero en efectivo, correspondiente —según indicó— al trabajo de la semana.

De acuerdo a lo relatado, en la moto circulaban dos hombres y una mujer.

Por otro lado, también se difundió un hecho ocurrido en un almacén del barrio Los Tilos, donde dos personas en moto habrían utilizado una maniobra de distracción para llevarse mercadería del mostrador.

Ambos episodios fueron compartidos por vecinos a través de redes sociales, quienes alertaron sobre la situación y pidieron estar atentos.

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