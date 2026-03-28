La campaña de vacunación antigripal volvió a instalarse en la agenda local, en un contexto donde conviven la información científica y ciertas dudas que circulan en la sociedad. En ese marco, el director de Atención Primaria de la Salud del municipio, Fabián Mastoy, pasó por el programa Grassi.com y dejó definiciones claras sobre la importancia de vacunarse.

Durante la charla, Mastoy fue directo: “La vacuna salvó muchas vidas, como el agua potable o los antibióticos. Eso no está en discusión”, remarcando el rol clave que cumple dentro de la salud pública. También señaló que, tras la pandemia, crecieron los discursos antivacunas y cierta desconfianza, aunque aclaró que la evidencia científica respalda su eficacia.

Uno de los puntos centrales fue entender qué hace realmente la vacuna. Según explicó, no evita completamente la enfermedad, pero sí reduce significativamente las formas graves. “Te podés engripar igual, pero el cuadro va a ser mucho más leve. Lo importante es evitar complicaciones como la neumonía, que tiene alta mortalidad”, sostuvo.

📅 Fechas de vacunación antigripal En el marco de la campaña local, se informaron nuevas jornadas de vacunación destinadas a grupos prioritarios: Miércoles 1°: turnos completos (50 dosis ya asignadas)

turnos completos (50 dosis ya asignadas) Viernes 10: aún con disponibilidad de turnos 📌 Estas jornadas están destinadas principalmente a personas mayores de 65 años. 💉 La vacunación también se realiza diariamente en todos los CAPS del distrito, con operativos específicos en Las Mandarinas y Los Pinos.

En medio de la entrevista se dio una situación particular: el conductor Julio Grassi se vacunó en vivo en el estudio, en un momento distendido que sirvió también para bajar miedos y reforzar el mensaje. “No pasa nada, es así de simple. Tenés que ir a vacunarte”, fue la conclusión tras la aplicación.

▶️ Vacunación en vivo en el estudio Julio Grassi se vacunó en pleno programa y el momento quedó registrado en video con la idea de ayudar a derribar miedos y concientizar sobre la importancia de vacunarse.

Mastoy detalló además quiénes deben vacunarse prioritariamente: mayores de 65 años, niños pequeños, embarazadas y personas con factores de riesgo como enfermedades respiratorias, cardíacas o inmunológicas. También aclaró un punto importante: la hipertensión por sí sola no es un factor de riesgo, algo que suele generar confusión.

En cuanto a la campaña local, confirmó que la vacunación se realiza en todos los CAPS del distrito y que se están desarrollando jornadas específicas en distintos puntos, como Las Mandarinas y Los Pinos. Allí se organizan turnos especialmente para adultos mayores, uno de los grupos más vulnerables.

Fabián Mastoy – director de Atención Primaria de la Salud del municipio

Más allá de la vacuna antigripal, el profesional advirtió sobre una caída en los niveles de vacunación en general. Explicó que algunos esquemas se fueron perdiendo con el tiempo por cambios en los controles de salud y por falta de hábito en la población. “Hay vacunas que antes estaban muy incorporadas y hoy la gente dejó de aplicárselas”, señaló.

En paralelo, también se refirió al funcionamiento del sistema de salud local. Destacó el rol de los CAPS como primer nivel de atención y remarcó que fortalecer estos espacios permite evitar la saturación del hospital. “Si funcionan bien los centros de salud, disminuye la cantidad de gente que llega al hospital”, explicó

En esa línea, planteó la necesidad de seguir trabajando en la prevención y en la educación sanitaria, especialmente de cara al invierno, cuando aumentan las enfermedades respiratorias. “Muchas veces hay que acompañar y explicar cuándo es necesario consultar y cuándo no, para evitar la sobrecarga del sistema”, agregó.

La entrevista dejó un mensaje claro: la vacunación sigue siendo una herramienta fundamental para cuidar la salud individual y colectiva, y su efectividad está más que comprobada.

Al final del programa, el propio Mastoy reforzó la invitación: acercarse a los centros de salud, revisar el calendario de vacunas y aprovechar las campañas vigentes.

🎧 Escuchá la entrevista completa El reportaje completo realizado en el programa Grassi.com, emitido por Estación Radio 90.7, ya está disponible para escuchar. Una charla completa con información, definiciones y todos los detalles de la campaña de vacunación en Brandsen.

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