La sirena de Bomberos que se escuchó durante la madrugada del sábado alertó sobre un dramático incendio ocurrido en una vivienda ubicada en calle Bolivia, entre Chile y Argentina, en el barrio Las Américas.

InfoBrandsen se comunicó con Tatiana Roldán, la joven mamá afectada, quien contó el duro momento que vivió junto a su hija de apenas 4 años.

“Estábamos durmiendo con mi hija de cuatro años. Cuando me di cuenta ya estaba todo incendiado. Solo agarré a mi nena y gracias a Dios pudimos salir”, relató.

Según explicó, el fuego habría comenzado por una ventana y rápidamente tomó el sillón, el techo y el resto de la vivienda. “El fuego en dos segundos me arrebató todo”, expresó con profundo dolor.

Tatiana contó además que hacía poco tiempo había terminado su casa y que hoy prácticamente no quedó nada. El incendio destruyó muebles, ropa, instalaciones eléctricas, puertas, ventanas, parte del revoque y todas sus pertenencias.

Actualmente, Tatiana y su hija se encuentran en la casa de su mamá, en la misma zona del hecho, mientras intentan comenzar nuevamente de cero.

“Somos mi nena y yo nomás. Yo soy su sustento. Sé que Brandsen es bondadoso y Dios les multiplique lo que me ayuden”, expresó emocionada.

🙏 Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencias, materiales, muebles, ropa o cualquier tipo de ayuda.

📍 Dirección: Calle Bolivia entre Chile y Argentina – Barrio Las Américas – Brandsen.

Desde InfoBrandsen acompañamos a la familia en este difícil momento y difundimos su pedido solidario para quienes puedan dar una mano ❤️

❤️ Ayudemos a Tatiana y su hija Tras el incendio ocurrido en el barrio Las Américas, Tatiana Roldán y su hija de 4 años perdieron absolutamente todo. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al siguiente alias: Alias Tati.thais.30 👤 Roldán Tatiana Nahir 🏦 Banco Nación También se reciben materiales, muebles, ropa y ayuda de cualquier tipo. Portal InfoBrandsen – Primer portal de noticias de Brandsen

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