En la previa de la cena anual de la Cooperadora del Hospital Municipal Francisco Caram, que se realizará hoy sábado por la noche, Fermín Ferrán habló sobre las obras realizadas, el trabajo solidario que sostiene al hospital y uno de los grandes desafíos sanitarios para la comunidad: la necesidad de contar con un tomógrafo en Brandsen.

Mientras ultimaban detalles para el tradicional evento solidario, Ferrán destacó el fuerte respaldo de la comunidad y el compromiso de los colaboradores que hacen posible cada actividad de la cooperadora. “No podríamos hacer ni el 80% de los eventos si no tuviéramos la cantidad de colaboradores que tenemos”, señaló.

Durante la entrevista, el presidente de la Cooperadora repasó las últimas obras realizadas en el Hospital Municipal Francisco Caram, entre ellas el nuevo vacunatorio y el centro de día vinculado al área de salud mental. Según explicó, ambas construcciones demandaron una inversión superior a los 100 millones de pesos y fueron levantadas prácticamente desde cero.

“El hospital seguramente podría funcionar igual sin la cooperadora, pero con esto funciona mejor, más cómodo y de otra manera”, expresó Ferrán, remarcando que gran parte del trabajo de la institución pasa por resolver situaciones urgentes vinculadas a aparatología e infraestructura.

En ese sentido, contó que recientemente debieron afrontar la compra de un compresor para la planta de oxígeno, una inversión cercana a los 22 millones de pesos, debido a la necesidad inmediata de mantener operativo el servicio.

UN TOMÓGRAFO URGENTE

Uno de los momentos más importantes de la charla llegó cuando se refirió a la posibilidad de avanzar en la incorporación de un tomógrafo para Brandsen.

“A mí me pasa que hablás con alguien que llevó a su mamá y la tuvieron que trasladar para hacerle una tomografía. Eso me revuelve el estómago”, sostuvo.

“Está bien que somos un hospital municipal chico, pero también entiendo que hay una comunidad que lo necesita”, agregó.

Fermin Ferrán Presidente de la Cooperadora del Hospital Municipal de Brandsen

Ferrán reconoció que todavía no existen definiciones concretas sobre costos o viabilidad técnica, aunque aseguró que la Cooperadora está dispuesta a involucrarse en el proyecto si es necesario. También expresó su deseo de que Provincia o Nación puedan intervenir para concretar una obra de semejante magnitud.

Actualmente, la Cooperadora cuenta con entre 850 y 900 socios, aunque Ferrán reconoció que el número ha disminuido con el paso del tiempo. La cuota mínima ronda hoy los 500 pesos y será actualizada próximamente en asamblea.

▶ ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA Fermín Ferrán habló sobre la cena de la Cooperadora, las obras realizadas en el Hospital Municipal y la necesidad de contar con un tomógrafo para Brandsen. Programa Grassi.com – FM 90.7 Estación Radio

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