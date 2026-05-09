El evento tendrá lugar este domingo en la Plaza Hipólito Yrigoyen. La iniciativa busca generar espacios de encuentro y promover la cultura en la comunidad.

A partir de las 17:00, los asistentes podrán disfrutar de los shows de bandas en vivo, el paseo de artesanos y una variada oferta gastronómica. Este conjunto de actividades impulsan el arte y el talento local.

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