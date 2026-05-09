Senadores provinciales de La Libertad Avanza reclamaron información sobre el recorte del programa que complementaba la asistencia alimentaria escolar y alcanzaba a millones de familias en situación de vulnerabilidad.

El bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza presentó un pedido de informes para que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires detalle los motivos de la suspensión del programa M.E.S.A. (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria), una política complementaria del Servicio Alimentario Escolar destinada a asistir a familias vulnerables mediante la entrega de módulos alimentarios.

La iniciativa fue impulsada por el senador Luciano Olivera y acompañada por todos los integrantes de la bancada libertaria en la Legislatura provincial. El proyecto busca obtener precisiones sobre distintos aspectos vinculados al funcionamiento del programa, entre ellos el costo por ración de alimentos, la ejecución presupuestaria, la cantidad de beneficiarios alcanzados y la calidad nutricional de los módulos entregados.

Según señalaron desde el espacio, la suspensión tendría una duración inicial de 90 días y afectaría a más de dos millones de familias bonaerenses que recibían esta asistencia alimentaria.

En ese marco, Olivera cuestionó la decisión del Ejecutivo provincial y apuntó contra la administración de los recursos públicos. “Mientras el Gobernador habla de justicia social, en la práctica le saca la comida a miles de chicos”, expresó el legislador, quien además sostuvo que el problema “no es la falta de recursos, sino la manera en que se gestionan”.

Por su parte, el presidente del bloque libertario en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, remarcó la importancia del sistema alimentario escolar para muchas familias y advirtió que la provisión de alimentos “no puede quedar condicionada por ineficiencias o falta de control”.

Desde La Libertad Avanza indicaron que el objetivo del pedido es que el Gobierno provincial brinde información clara sobre el estado actual del programa y los criterios utilizados para definir la interrupción de una política alimentaria que, sostienen, cumplía un rol clave en sectores vulnerables de la provincia.

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