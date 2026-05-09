Se trata de una propuesta abierta a la comunidad destinada a familias para invitar a reflexionar sobre el uso de las pantallas en infancias y adolescencias.

La actividad creada por la Municipalidad junto a un grupo interdisciplinario de profesionales de la salud, brindará herramientas, información y un espacio de intercambio sobre los desafíos que atraviesan niños, niñas y adolescentes en relación con la tecnología, las redes sociales y el consumo digital.

El encuentro se realizará el sábado 9 de mayo a las 16:00 hs en la Sociedad de Fomento Los Pinos.

La propuesta busca generar conciencia sobre la importancia de acompañar, escuchar y promover hábitos saludables vinculados al uso de dispositivos y pantallas en la vida cotidiana.

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp