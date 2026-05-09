La edición n° 3086 del semanario local ya está disponible en todos los kioscos de la ciudad. A continuación, los temas de tapa.

El Intendente vetó la ordenanza que la excluía y ayer anunció que la hará por decreto y que en 4 meses se pondrá en marcha; y advirtió a los productores rurales: “Si dejan de pagar la tasa, no habrá más salud pública”

Se recalentó la rosca por la tosquera y los caminos

El Intendente vetó la ordenanza y ayer en conferencia de prensa -foto- volvió a cargar contra el bloque de la UCR, aunque en el tema tosquera y rechazo al aumento de tasas, los radicales fueron acompañados por LLA.

Entendió la lucha de la Rural por mejores caminos, pero se quejó de que no fueron tan exigentes con la gestión anterior en ese reclamo; prometió que por decreto hará la tosquera y salió al cruce de un probable alineamiento de los productores rurales tras la idea de no pagar las tasas porque no reciben ninguna contraprestación. Le pegó a Milei, defendió su gestión y prometió que en cuatro meses pondrá en marcha la tosquera y que trabajará para achicar distancias con la Rural.

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La oposición desaprobó el aumento de tasas del 15% que pidió el Ejecutivo, porque en enero -explicaron- se acordó 10%, más revisión trimestral por inflación

Para la oposición, el proyecto del Ejecutivo, pidiendo un aumento de tasas del 15%, rompía lo votado en enero. El proyecto oficial argumentaba que el proceso inflacionario superó las previsiones económicas consideradas al momento de la sanción de las ordenanzas vigentes.

Además, estiman que resulta necesario adecuar los valores de las tasas a fin de garantizar la prestación de los servicios públicos y poder recomponer los salarios de los trabajadores municipales, “fuertemente afectados por el proceso inflacionario”.



Intrusos armados que se dieron a la fuga al ser descubiertos y el robo de unos $80 M tras forzar la caja fuerte de una casa de remates de hacienda

Armas y amoladora nos muestran una realidad inquietante

Lo más grave es la presencia de ladrones armados tratando de robar el jueves en una casa de Sáenz Peña y Rivadavia. Una modalidad que enciende luces rojas Afortunadamente los dueños se dieron cuenta y al gritar y acudir rápidamente la policía, los sujetos escaparon.

Eran cuatro y la policía los buscó por todos lados, pero no pudo dar con ellos. El otro hecho fue en la sede de la firma Jáuregui Lorda. Los ladrones, bien organizados, aprovecharon el fin de semana para introducirse desde los fondos de una casa de la calle Larrea.

Desactivaron la alarma y la caja de seguridad fue violentada con una amoladora. Aunque no se dio a conocer la cifra, trascendió que se habrían llevado unos 80 millones de pesos.

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Sol renueva su ilusión

Pelearía el 6 de junio por el título mundial FIB

Sol Baumstarh tendrá revancha en su búsqueda por el título mundial de la FIB, en principio, el 6 de junio en la Fedarción Argentina de Boxeo. Su rival será la estadounidense Yadira Bustillos.

La Ciudad volvió a vivir una verdadera fiesta gaucha

XVIII Festival Provincial del Carruaje

El pasado domingo, la Ciudad se vistió de fiesta y, con gran marco de público, se llevó a cabo el XVIII Festival Provincial del Carruaje, uno de los encuentros más representativos de la identidad local y regional, organizado por el gobierno municipal en conjunto con el Centro Tradicionalista Coronel Brandsen.



La jornada, llevada a cabo en el predio de la Cooperativa de Agua Potable -a quien se agradeció especialmente por este espacio- convocó a vecinos, instituciones y protagonistas del ámbito tradicionalista, en un espacio donde el desfile de carruajes, las destrezas criollas, la música y la danza volvieron a poner en valor la historia y la identidad del distrito.



Buena cantidad de público del a Ciudad y de ciudades vecinas acompañó en una tarda en donde el sol también se hizo presente para darle un marco aún más propicio.



En cuanto a los espectáculos, se destacó la participación de Marta Díaz y los bailarines que la acompañaron, de los payadores, de los carreros y tropilleros, quienes con su dedicación dieron vida a una celebración cargada de sentido y pertenencia.

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