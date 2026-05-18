Esta mañana, ladrones se robaron un envase de una vivienda de la calle Emilio Díaz Arano entre 11 y 12. Habría huido a pie.

En pleno recrudecer otoñal, las garrafas de 10 kilos parecen ser los objetos más deseados por los ladrones. Este lunes por la madrugada, se robaron un envase del interior de una propiedad; otra vez en Los Pinos como el último viernes y sumándose -por lo menos- a un caso anterior en la zona de El Soñado, también publicado por este Portal.

En este caso, el dueño de casa denunció el faltante de su garrafa en Emilio Díaz Arano entre 11 y 12. Si bien -de momento- no hay mayores precisiones, el malhechor habría salido a pie y con el envase a cuestas sin mayores complicaciones.

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