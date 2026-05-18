Yamila ya atravesó una mastectomía pero necesita ayuda para recaudar el dinero para afrontar los gastos médicos y tratamientos posteriores a la operación.

Silvina, su mamá, nos contó que la operación fue un éxito y que más allá de no lograr recaudar el dinero suficiente para la operación, agradecen profundamente a cada una de las personas que aportó para colaborar con esta causa. Sin embargo, ahora deben costear el valor de los gastos posteriores a la operación: «Ella está sola con el nene».

A continuación dejamos los datos que brindó la familia para que la comunidad pueda colaborar. Otra manera de ayudar es replicar el pedido de ayuda para que llegue a más personas.

Sé parte de la ayuda para Yamila ALIAS: yamila.aldana.202 A NOMBRE DE: Yamila Aldana Llanos

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NOTA PUBLICADA EL 10 DE MAYO DE 2026

Actualmente la vecina de nuestra localidad está enfrentando una situación complicada de salud y debe someterse a una mastectomía, pero para ello debe recaudar mucho dinero.

Para la fecha de la operación debe reunir $1.800.000. Uno de los familiares que se contactó con InfoBrandsen explicó: «Ella se recibió de enfermera pero con el tema de esto que está pasando no puede trabajar y nos desespera porque ya nos quedan sólo días».

Si todos sumamos un poco, el objetivo puede lograrse. Por eso, si querés aportar de tu parte podés hacerlo con los datos que verás a continuación.

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