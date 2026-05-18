El referente local estuvo presente en un encuentro encabezado por Cristian Ritondo y Soledad Martínez y confirmó que trabajarán para competir en las próximas elecciones municipales.

El referente del PRO en Brandsen, Jorge Espinosa, participó de una reunión política del espacio en la provincia de Buenos Aires, donde compartió un encuentro con el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, y la dirigente Soledad Martínez. Tras el encuentro, aseguró que el partido tendrá representación propia en Brandsen de cara a las elecciones de 2027 y dejó definiciones sobre la reorganización interna del espacio.

Espinosa fue el único representante de Brandsen presente en la reunión. Según explicó, el encuentro sirvió para debatir el futuro del PRO en la provincia y corregir errores que, según afirmó, perjudicaron al partido en elecciones anteriores. “Particularmente el PRO de Brandsen no tiene nada que reorganizar, somos uno de los distritos que más organizados estamos, por más chico que sea el partido”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que existieron fallas estructurales dentro del espacio político: “Pagamos las consecuencias de la falta de estructura política fuerte y de que no se hayan hecho las cosas que se tuvieron que hacer en su debido momento”.

En ese sentido, cuestionó la aparición de dirigentes que, según dijo, se adjudican representaciones sin legitimidad partidaria. “Que cualquier paracaidista o saltamontes hoy se despierte y diga ‘yo me junto con fulano y soy el representante”.

FALLAS ELECTORALES

También señaló que uno de los puntos centrales discutidos fue la necesidad de fortalecer la estructura formal del partido, especialmente en materia de afiliaciones y representación legal. “No podemos salir a jugar unas nuevas elecciones con las mismas fallas que tuvo el PRO el año pasado”, afirmó.

Durante la entrevista, Espinosa se refirió además a la fotografía que se tomó junto a Ritondo, imagen que generó repercusiones políticas locales. “Es la foto mía como referente del PRO de Brandsen con el presidente del PRO de la provincia de Buenos Aires”, explicó.

Según detalló, tras el acto político se realizó una reunión más reducida entre dirigentes de la primera y tercera sección electoral. Allí, aseguró, se dejó en claro que el PRO tendrá candidato propio a gobernador en la provincia de Buenos Aires. “Nos dejaron en claro que va a haber un candidato a gobernador que va a ser del riñón puro”, señaló.

En cuanto al escenario local, Espinosa confirmó que el espacio competirá en Brandsen en 2027. “Vamos a estar presentes en las elecciones del año que viene. Es casi una obligación moral estar para volver a darle al Distrito una oportunidad de elegir un equipo de gente capacitada, con ganas y con trayectoria”, manifestó.

El dirigente también lanzó duras críticas a las gestiones municipales recientes. “Lamentablemente somos una localidad que se destaca con respecto de las que nos rodean por lo mal que estamos”, afirmó, mencionando problemas vinculados al estado de las calles, los servicios, la seguridad y la salud pública.

CRÍTICAS A LAS PROMESAS ELECTORALES

En el tramo final de sus declaraciones, Espinosa aseguró que uno de los objetivos del PRO será instalar una discusión vinculada a la capacidad de gestión y la preparación de quienes buscan ocupar cargos públicos.

“Espero poder convencer desde el PRO de que empecemos a mirar un poco más en profundidad quiénes son los que prometen 500 viviendas, 300 cuadras de asfalto o espejitos de colores”, expresó.

Y agregó: “Hay que mirar de dónde vienen, cuál es su preparación y cuál es su capacidad. Porque después siempre terminamos echándole la culpa a terceros cuando la realidad es la falta de capacidad para gestionar un municipio”.

Finalmente, remarcó que el PRO buscará diferenciarse a partir de la experiencia y la preparación de sus dirigentes. “Queremos demostrar que venimos a la política con ganas de cambiarle la vida a la gente y no a cambiar nuestra propia vida sirviéndonos de la política”, concluyó.

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