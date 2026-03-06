En las primeras horas de la tarde, por causas que se están tratando de establecer, un vehículo de gran porte se salió de la ruta; al parecer no sería de gravedad.
Este viernes, minutos antes de las 15, un camión que circulaba por Ruta 215 en sentido hacia La Plata, se despistó en inmediaciones de la rotonda próxima al barrio Los Bosquecitos.
Si bien las causas no fueron esclarecidas, el incidente no habría tenido mayores consecuencias que los daños materiales y se estaban llevando a cabo tareas de rescate para reestablecer el vehículo.
NOTICIA EN DESARROLLO
