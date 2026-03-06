Representando al Taller de Danzas Municipal, las jóvenes artistas locales se presentan por primera vez en el prestigioso Certamen Nacional de Canto Folklórico en la categoría de dúo estilizado.

Carmela Franco

La inminente edición de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra continúa sumando protagonistas de distintos puntos de la provincia. En el marco del Certamen Nacional de Canto Folklórico, las jévenes bailarinas y vecinas de nuestra Ciudad Kiara Drake y Carmela Franco, llegaron por primera vez a Ayacucho para presentarse en la categoría dúo estilizado.

Las artistas arribaron a aquella localidad durante la mañana del jueves y se prepara. para vivir su primera experiencia en el escenario del certamen: “Es la primera vez que venimos a Ayacucho y también la primera vez que competimos como dúo estilizado. Venimos con muchas expectativas para ver cómo nos va”, comentaron.

Explicaron que la preparación para llegar a esta instancia demandó tiempo de trabajo y ensayos. Las coreografías que presentarán fueron adaptadas para competir en pareja, luego de haber sido interpretadas inicialmente de manera individual. Con el paso del tiempo, el dúo fue consolidando su propuesta artística y sumando presentaciones en distintos escenarios.

Las bailarinas forman parte del Taller de Danzas Municipal local, espacio que conduce Lucas Ayala y en el que Kiara comenzó a formarse hace aproximadamente dos años. Carmela lleva más tiempo dentro del ambiente folklórico, lo que también aportó experiencia al momento de preparar la presentación.

En cuanto a su recorrido artístico, Drake destacó que uno de los escenarios más importantes en los que participó fue Cosquín, aunque en ese caso lo hizo en actividades callejeras vinculadas al tradicional festival: “Fue una experiencia muy linda. Para cualquier bailarín estar allá es muy emocionante”, recordó.

La participación en el certamen de Ayacucho representa un nuevo desafío para el dúo. En caso de avanzar a las instancias finales, deberán permanecer en la ciudad hasta el sábado para continuar compitiendo. Consultada sobre la repercusión de la fiesta del Ternero, la joven señaló que en Brandsen: “Tengo familiares que ya han estado acá, pero no todos la conocen”.

Mientras tanto, artistas y delegaciones de distintos lugares siguen llegando para formar parte de uno de los eventos culturales más destacados del calendario folklórico regional que tendrá lugar del 9 al 16 de marzo.

Fuente: Urgente Ayacucho

Kiara Drake

