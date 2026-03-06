Una vecina expresó su preocupación por la velocidad con la que circulan algunos vehículos en la calle Ecuador, perjudicando la visibilidad y generando un alto riesgo para quienes pasan por la zona.

Una vecina manifestó su preocupación por la situación que se vive a diario en la calle Ecuador, donde -según relató- algunos vehículos circulan a gran velocidad generando polvo y poniendo en riesgo a quienes transitan por el lugar.

Claudia hizo llegar a InfoBrandsen su testimonio acompañado por un video grabado por otro vecino, en el que se observa el paso de vehículos levantando una gran cantidad de tierra en la calle de ingreso al Barrio La Parada.

“Esto pasa todos los días por la calle Ecuador. Es una falta de respeto hacia los vecinos la alta velocidad con la que pasan y el peligro que es, ya que hay mucha tierra y no se ve si anda alguien en bicicleta o caminando”, expresó la vecina.

Según explicó, el problema no se limita solamente a la velocidad de los vehículos, sino también a la nube de polvo que se genera, lo que dificulta la visibilidad para quienes circulan en sentido contrario.

“Al levantarse tanta tierra impide que el que viene de la mano contraria vea quién va o viene por delante, sea una bicicleta, una moto o una persona caminando”, señaló.

La vecina advirtió que esta situación podría derivar en un accidente si no se toman medidas preventivas: “Necesitamos que se tomen medidas como, por ejemplo, lomos de burro o mejorar las calles. Más tarde o más temprano va a ocurrir un accidente”, remarcó.

Finalmente, Claudia pidió que se intervenga en el lugar para evitar riesgos y mejorar la seguridad vial en ese sector de la ciudad, donde vecinos aseguran que la situación se repite con frecuencia.

