Necrológicas semanales: 6 de marzo 2026

RAÚL SANDOVAL

Falleció el 28-02-2026

Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el mismo día a las 17.00 hs.

HÉCTOR OSVALDO URIBE MARTÍNEZ

Falleció el 28-02-2026

Q.E.P.D: Sus hijos, hijos políticos, nietos, demás familiares amigos, Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos de Jeppener Ltda , participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la gloria el 01-03-2026 a las 14.50 hs.

EMIR FELICIANO IHAROUR

Falleció el 02-03-2026

Q.E.P.D: Sus hijas, sus nietos, nietos políticos, bisnietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.

Sus restos fueron inhumados el cementerio local el mismo día a las 17.30 hs.

ALEJANDRO MARIANO BENÍTEZ “NEGRO”

Falleció el 05-03-2026

Q.P.E.P.D: Su esposa: Raquel Villoldo, sus hijos: Osvaldo. Horacio y Alejandra; sus hijos políticos: Estela Alejandra y Federico: sus nietos: Solange, Matías, Milagros, Lautaro, Nahuel, Nazareth, Jerónimo, Juana y Beltrán; sus nietos políticos, bisnietos, hermana política, sobrina, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.

Sus restos fueron inhumados el cementerio local el mismo día a las 18.00 hs, previo oficio religioso en la capilla ardiente.

