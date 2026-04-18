Una jornada “para compartir en familia, y volver a sentir el orgullo de lo nuestro”.

La Ciudad se vestirá de tradición el próximo domingo 26 de abril con la llegada de la XVIII Fiesta Provincial del Carruaje, un evento que busca celebrar y mantener vivas las raíces gauchescas de la región. Organizada en conjunto por el Centro Tradicionalista Coronel Brandsen y la Comuna, la jornada promete actividades para toda la familia.

Si bien restan algunos detalles, desde la organización revelaron que habrá Danzas Populares; Entrevero de Tropillas; la presencia de la Banda del Regimiento de Infantería Mecanizada 7; la participación de la Asociación Criolla Argentina y la Chata “La Luz del Desierto”. Ademas, habrá Paseo de Artesanos y patio gastronómico con asador criollo.

Desde las 11.00 hs, el predio de la Cooperativa de Agua Potable, ubicado en la calle Moreno entre San Martín y Beruti, será el punto de encuentro para el entrevero de tropillas y venta de asado por kilo para un almuerzo tradicionalista con la oportunidad de disfrutarlo en el lugar.

La celebración continuará a las 13.00 hs con la apertura formal del festival sobre la avenida Rivadavia con Desfile de Carruajes y la participación del Taller de Danzas Nativas a cargo de Marta Díaz. Asimismo, se desplegará un atractivo patio gastronómico y paseo de artesano sobre Sáenz Peña desde Paso hasta la Plazoleta Pancho Alcuaz con una variedad de opciones culinarias y un paseo de artesanos.

“Desde el Centro Tradicionalista Coronel Brandsen, los invitamos a ser parte de esta fiesta que sigue creciendo año a año. Un encuentro que nos reúne como comunidad, donde la tradición vuelve a hacerse presente en cada rincón”, expresaron desde la organización y subrayaron que será una jornada “para compartir en familia, y volver a sentir el orgullo de lo nuestro”.

La institución invita a los carreros que deseen sumarse. Para inscripción, consultas e información, deben comunicarse al 2223.671407



COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp