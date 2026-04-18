En la próxima sesión además se tratarán temas relacionados al COUT, proyectos sobre circulación vehícular y el servicio de recolección de residuos.

El Honorable Concejo Deliberante de Brandsen llevará adelante el lunes 20 de abril la cuarta sesión ordinaria del año con un Orden del Día cargado de temas que atraviesan problemáticas estructurales del Distrito y demandas vecinales; en total serán 23 los puntos a tratar.

Uno de los ejes centrales será la lectura de correspondencia vinculada al proceso de elaboración del Código de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT), a partir de presentaciones realizadas por vecinos de Brandsen, La Plata y Quilmes, quienes solicitan instancias de participación ciudadana y plantean objeciones jurídicas sobre su desarrollo.

En materia normativa, se destaca el tratamiento de un proyecto para establecer un Régimen de Veredas, impulsado por el bloque de La Libertad Avanza, orientado a ordenar y priorizar la circulación peatonal. A su vez, Movimiento Derecho al Futuro propone modificar el sentido de circulación en calles de alta circulación de la ciudad, como Larrea -entre Ruta 215 y 25- y Tamara Castro -entre Ruta 215 y Boulevard Pintos, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito.

Otro foco importante estará puesto en los pedidos de informes al Departamento Ejecutivo. Entre ellos, sobresalen requerimientos vinculados a la contratación del servicio de recolección de residuos, el contrato con la firma Comunicación y Opinión S.R.L. (DAF), y la situación de niños, niñas y adolescentes alojados en dispositivos municipales, incluyendo datos de ocupación y permanencia (UCR).

Asimismo, se tratarán proyectos relacionados con problemáticas cotidianas, como la acumulación de residuos en distintos barrios, el mantenimiento de espacios públicos y la necesidad de mejorar la infraestructura peatonal. También se pedirá información sobre cortes de energía en la localidad de Oliden y sobre la planificación del tránsito en puntos neurálgicos vinculados a rutas provinciales.

En el tramo de dictámenes de comisión, se abordarán temas de alto impacto, como la posible creación de una Comisión de Administración y Mantenimiento de Caminos Rurales, iniciativa que ha generado debate en distintos sectores productivos y políticos. También se analizará la creación de programas ambientales, como los Puntos Verdes Comunitarios Rurales, y la conformación de una comisión para la prevención de incendios en zonas rurales.

El orden del día incluye además la convalidación del Boleto Estudiantil Superior Gratuito, la instauración del “Día de la Madre de Malvinas” y la autorización de un cambio de uso de suelo para la instalación de una planta de reciclado de plásticos, tema que podría abrir discusiones en torno al impacto ambiental.

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